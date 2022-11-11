شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الاقتصاد اليوم.. سعر الذهب عيار 21 يسجل 1255 جنيهات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الجمعة 11-11-2022 عددًا كبيرًا من الأخبار الاقتصادية المهمة سواء المحلية أو العالمية، أبرزها ارتفاع أسعار الذهب اليوم في مصر بعد زيادة اونصة الذهب من 1700 دولار إلى مستويات 1760 دولار، وسجل الذهب عيار 18 حوالي 1076 جنيها، وبلغ عيار 21 1255 جنيهات، واستعداد وزارة الإسكان تسليم 19344 وحدة سكنية، لحاجزيها قريباً، بمشروع 806 عمارات سكنية بمدينة العبور الجديدة.

ارتفاع أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يسجل 1255 جنيها للجرامارتفعت أسعار الذهب اليوم في مصر بعد زيادة اونصة الذهب من 1700 دولار إلى مستويات 1760 دولار، وسجل الذهب عيار 18 حوالي 1076 جنيها، وبلغ عيار 21 1255 جنيهات، وعيار 24 سجل 1434 جنيه، وبلغ سعر الجنيه الذهب 10080 جنيها. ارتفاع أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يسجل 1255 جنيها للجرامارتفعت أسعار الذهب اليوم في مصر بعد زيادة اونصة الذهب من 1700 دولار إلى مستويات 1760 دولار، وسجل الذهب عيار 18 حوالي 1076 جنيها، وبلغ عيار 21 1255 جنيهات، وعيار 24 سجل 1434 جنيه، وبلغ سعر الجنيه الذهب 10080 جنيها.

وسجل معدن الذهب أعلى سعر تسوية منذ نهاية أغسطس في البورصة العالمية، وسط تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية.

الإحصاء: 1.3 مليار دولار صادرات مصرية لأمريكا خلال 6 شهور بنسبة نمو 13.2%ارتفعت قيمة الصادرات المصرية للولايات المتحدة الأمريكية لتصل إلى 1.3 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2022، وبلغت قيمة الواردات المصرية من الولايات المتحدة الأمريكية 3.6 مليار دولار خلال نفس الفترة. الإحصاء: 1.3 مليار دولار صادرات مصرية لأمريكا خلال 6 شهور بنسبة نمو 13.2%ارتفعت قيمة الصادرات المصرية للولايات المتحدة الأمريكية لتصل إلى 1.3 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2022، وبلغت قيمة الواردات المصرية من الولايات المتحدة الأمريكية 3.6 مليار دولار خلال نفس الفترة.

كما ارتفعت قيمة الاستثمارات الأمريكية في مصر لتسجل 9.2 مليار دولار خلال العام المالي 2020/2021 بنسبة ارتفاع قدرها 19.8%، وسجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالولايات المتحدة الأمريكية 1.4 مليار دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 40.9%.



الإسكان تقترب من تسليم وحدات سكن لكل المصريين الإسكان: تسليم 19344 وحدة بمشروع سكن لكل المصريين بالعبور الجديدة قريبًاتستعد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، لتسليم 19344 وحدة سكنية، لحاجزيها قريباً، بمشروع 806 عمارات سكنية بمدينة العبور الجديدة ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين". الإسكان: تسليم 19344 وحدة بمشروع سكن لكل المصريين بالعبور الجديدة قريبًاتستعد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، لتسليم 19344 وحدة سكنية، لحاجزيها قريباً، بمشروع 806 عمارات سكنية بمدينة العبور الجديدة ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين".

وفي سياق متصل تواصل الوزارة أعمال مشروع تطوير وتوسعة ورفع كفاءة طريق دائري المنطقة الصناعية، والذى يبدأ من منطقة الخزان حتى طريق الروبيكى مروراً بالإسكان الاجتماعي بحي الأندلس بمدينة بدر، ليستوعب الكثافات المرورية الحالية والمستقبلية ولتحقيق السيولة المرورية المطلوبة.

وتبلغ تكلفة تطوير الطريق 111 مليون جنيه، ويتم تنفيذه ضمن خطة جهاز مدينة بدر لتوسعة ورفع كفاءة المحاور والطرق الرئيسية بالمدينة، لتوفير الوقت والجهد والمال للتنقل بين المناطق الصناعية وأحياء المدينة المختلفة.