شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول: مستمرون فى إنتاج الغاز النظيف لضمان أمن الطاقة للمنطقة وأوروبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت فعاليات يوم إزالة الكربون في قمة الأمم المتحدة للمناخ Cop27، انعقاد جلسة بعنوان "مبادرة منتدى غاز شرق المتوسط لإزالة الكربون"، شارك فيها المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، وناتاشا بيليدس وزيرة الطاقة القبرصية، وأسامة مبارز أمين عام منتدى غاز شرق المتوسط، وليور شيلات مدير عام وزارة الطاقة الإسرائيلية، وستو جونز رئيس شركة بكتل العالمية.

وخلال الجلسة تم استعراض المبادرة التي طورها المنتدى لإزالة الكربون من الغاز الطبيعي وتستهدف تنفيذ خطة عمل بدول المنتدى للحد من الانبعاثات في مراحل صناعة الغاز الطبيعي ويشمل ذلك تدبير التمويل والتكنولوجيا وبناء قدرات الكوادر.



وزير البترول طارق الملا يلقي كلمة خلال يوم إزالة الكربون

أوضح المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، خلال الجلسة، أن دور منتدى غاز شرق المتوسط كمصدر للطاقة يحظى بتقدير عالمي لاسيما وقت الأزمات، مضيفًا كما أن له دور هام في الطاقة النظيفة وخفض الانبعاثات حيث بدأ العمل منذ عامين على هذا الهدف، ولم ننتظر حتى كانت النتيجة التي تم ترجمتها إلى مبادرة للتنفيذ.

أضاف :"أننا مستمرون في إنتاج الغاز الطبيعي النظيف لضمان أمن الطاقة للمنطقة وللدول الأوروبية والدول التي تحتاج للغاز ونضمن أن يكون هذا الغاز صديق للبيئة ومنخفض الكربون".

وتابع :"لقد بدأت دول المنتدى تنفيذ ما جاء من مخرجات من خلال المنتدى لخفض الكربون خاصة أن الاقتصاديات متوفرة و لدينا من ضمن أعضائنا والمراقبين بالمنتدى الجاهزية والاهتمام بتمويل المشروعات وضخ الاستثمارات وهو ما يميز المنتدى فنحن الآن ننمو على مستوى العالم".

أشارت ناتاشا بيليدس وزيرة الطاقة القبرصية، إلى أن هناك رؤية عالمية في التحول إلى الطاقة النظيفة وتحقيق صفر انبعاثات عام 2050 وفقا لاتفاقية باريس وتتضافر الجهود الدولية لتحقيق هذا الهدف في إطار زمنى محدد لتحقيق أمن الطاقة في ظل تقلبات أسعار البترول والغاز، وفي ظل التحديات التي تواجه أسواق الطاقة العالمية مما يساهم في خلق فرص جديدة تعزز القدرة على الانتقال إلى حلول مستدامة، وصديقة للبيئة، مضيفة "وهنا يأتي دور المنظمات الدولية مثل منتدى غاز شرق المتوسط ويعمل على تحقيق التكامل والتآزر لتحقيق الأهداف البيئية في تلك الصناعة.

أشادت بالاستراتيجية طويلة الأجل لمنظمة غاز شرق المتوسط والتي تعمل علي مواكبة التوجه العالمي للتحول الطاقي والحد من الانبعاثات الكربونية حيث ستكون منطقة شرق المتوسط نموذجاً لتحقيق أهداف هذا التوجه كما أوضحت أهمية زيادة الاستثمارات في تلك المرحلة لمشروعات الغاز الطبيعي.



وزير البترول وعدد من مسئولي منتدى شرق المتوسط

أوضح الأمين العام للمنتدي أسامة مبارز، كيفية تحقيق الجدوى الاقتصادية لمبادرة منتدى غاز شرق المتوسط حيث يعمل المنتدي على تعظيم العائد من الاستثمار على مشروعات الغاز الطبيعي في مدة من 6 إلى 8 سنوات والتغلب على أزمات الطاقة العالمية وتأمين امداداتها كما ان القوانين والضوابط البيئية الحاكمة لعمليات استخراج الغاز الطبيعي تعطى ميزة استراتيجية للاستثمار واقتناص الفرص على المدى القصير والطويل فضلا عن عوائد الوفر من مشروعات تحسين كفاءة استخدام الطاقة.

أوضح أنه كلما حققنا عائدات على المدى القصير فأن ذلك يشجع على مزيد من الاستثمارات طويلة الاجل فالتحول الطاقي رحلة طويلة يجب ان نبدأها فورا كما اشاد مبارز بالتعاون الوثيق بين المنتدى والجهات الدولية مثل البنك الدولي والاتحاد الأوروبي وبنك الإعمار والتنمية على إصدار العديد من التقارير والدراسات في هذا الشأن.

قال ليور شيلات مدير عام وزارة الطاقة الإسرائيلية، إن العمل يجب أن يمضي في تطوير الموارد بالتوازي مع خفض الانبعاثات، وأن هذه المبادرة دليل هام على جدية المنتدي في التنفيذ، كما أشار إلى ما تحقق من خلال المنتدي في مذكرة التفاهم الثلاثية لنقل الغاز كطاقة نظيفة الي الاتحاد الأوروبي.

وأشار ستوجونز رئيس شركة بكتل، إلى دور المنتدي في تمكين الدول من الاستفادة من مواردها بالتكامل مع بعضها واستثمار البنى الأساسية وأنه نموذج متميز للتعاون بين الحكومات والقطاع الخاص.