شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل الترويج للسياحة المصرية ببورصة لندن الدولية والان مع تفاصيل الخبر
وأشار عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، إلى أن المشاركة المصرية في بورصة لندن الدولية للسياحة WTM2022 هذا العام كانت متميزة حيث شارك في المعرض 47 شركة سياحية وفندق مصري بالإضافة إلى شركة مصر للطيران بالجناح المصري الذي بلغت مساحته 630 متر مربع.
كما شارك وزير السياحة، في مؤتمر السياحة والاستثمار الدولي ITIC، إلى جانب قيام الوزير بعقد مؤتمر صحفي حضره أكثر من 50 صحفياً وإعلامياً من ممثلي وسائل الإعلام ووكالات الانباء والصحف البريطانية والدولية، فضلا عن اللقاءات مع العديد من كبار المسئولين السياحيين في المملكة المتحدة والعديد من دول الشرق الأوسط.
وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، أن الاجتماعات مع شركاء المهنة البريطانيين تناولت إطلاع السوق البريطاني بالمستجدات التي يشهدها قطاع السياحة المصري ومستهدفات الدولة المصرية لتنمية هذا القطاع والإجراءات التي اتخذتها مصر لدفع الحركة السياحية الوافدة اليها.
وتعد بورصة لندن الدولية للسياحةWorld Travel Market من أهم المعارض السياحية الدولية حيث يشارك بها أهم صناع القرار السياحي حول العالم وكبـرى منظمي الرحلات ووكلاء السياحة والسفر من مختلف دول العالم، ويحظى بحضور الكثير من الزائرين المهتمين والمتخصصين في مجال السياحة والسفر، وذلك إلى جانب المشاركة الجماهيرية والإعلامية الكبيرة خلال فترة انعقاد المعرض.
تجدر الإشارة إلى أن أحمد عيسى وزير السياحة والآثار كان قد افتتح الجناح المصري المشارك في بورصة لندن الدولية للسياحة وشارك في الافتتاح السفير شريف كامل سفير مصر في لندن، وعمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ويمنى البحار مساعد الوزير للشئون الفنية، ومحمد محسن الملحق السياحي بالمكتب السياحي المصري في لندن والمشرف الإداري والمالي على المكاتب السياحية بكل من فرنسا والصين ودول الإشراف التابعة لها.