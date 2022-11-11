زيادة 35 جنيهًا.. قفزة كبيرة في أسعار الذهب بمصر

الشارقة - اميمة ياسر -

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر خلال التعاملات الصباحية، مقارنة بأسعار تعاملات أمس الخميس، بعد ارتفاع المعدن عالميا.

ونشر موقع "مصراوي" قائمة بأسعار الذهب اليوم، وجاءت على النحو التالي:

زادت أسعار الذهب عيار 14 عند 836 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 1075 جنيها للجرام.

ارتفع سعر الذهب عيار 21 عند 1255 جنيها للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 24 نحو 1434 جنيها للجرام.

كما وصل سعر الجنيه الذهب إلى 10040 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

وارتفع سعر الذهب عالميا خلال تعاملات أمس الخميس إلى نحو 1729 دولارا للأوقية، بنسبة زيادة 1.35%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.