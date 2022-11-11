شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو اليوم الجمعة 11-11-2022 أمام الجنيه المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر سعر اليورو اليوم الجمعة 11-11-2022، أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة فى مصر، مسجلًا فى البنك الأهلى سعر 24.18 جنيه للشراء، و24.83 للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 24.18 جنيه للشراء، و24.82 للبيع، أما فى البنك المركزى المصرى سجل 24.23 جنيه للشراء، و24.32 جنيه للبيع.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفية، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.



سجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى: سجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:





سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى24.23 جنيه للشراء.

24.32 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى24.18 جنيه للشراء.

24.83 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى بنك مصر24.18 جنيه للشراء.

24.77 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى بنك الإسكندرية24.18 جنيه للشراء.

24.82 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى بنك البركة24.33 جنيه للشراء.

24.51 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib24.23 جنيه للشراء.

24.83 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى24.27 جنيه للشراء.

24.55 جنيه للبيع.