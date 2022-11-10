مؤشر الإنتاج الصناعي يرتفع 15.7% في سبتمبر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجل مؤشر الإنتاج الصناعي في المملكة ارتفاعا خلال سبتمبر 2022 بنسبة 15.7% مقارنة بالفترة نفسها من 2021.

وأوضحت نتائج مؤشر الإنتاج الصناعي الشهري، أن الرقم القياسي العام للإنتاج الصناعي ارتفع إلى 138.5 نقطة خلال سبتمبر 2022 وفقا لسنة الأساس 2010، مقارنة بـ119.8 نقطة خلال سبتمبر 2021.

وأفادت الهيئة العامة للإحصاء، في تقرير لها أمس، بأن ارتفاع المؤشر يرجع إلى الارتفاع في نشاط التعدين واستغلال المحاجر، والصناعة التحويلية، وإمدادات الكهرباء والغاز؛ حيث يتضح من خلال نتائج النشرة الشهرية للمؤشر ارتفاع الرقم القياسي لنشاط التعدين واستغلال المحاجر لشهر سبتمبر عام 2022م بنسبة 14.2% مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق (سبتمبر 2021)، كما ارتفع نشاط الصناعة التحويلية لسبتمبر 2022م بنسبة 22% مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق (سبتمبر 2021)، وظهر نشاط إمدادات الكهرباء والغاز مرتفعا أيضا بنسبة 5.5% مقارنة بشهر أغسطس 2022 . وأشارت نتائج التقرير إلى أن معدل النمو كان إيجابيا منذ مايو 2021 ومستمرا في الاتجاه التصاعدي خلال الأشهر التالية، وتسارع النمو في نهاية عام 2021 بعد سلسلة من الأشهر التي انخفضت فيها معدلات النمو في عامي 2019 و2020م متأثرة جزئيا بآثار الوباء العالمي.

يذكر، أن الهيئة العامة للإحصاء تصدر عددا من المنتجات الإحصائية المتعلقة بالصناعة، منها مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي، وهو مؤشر اقتصادي يعكس التغيرات النسبية والتطور في حجم كميات الإنتاج الصناعي اعتمادا على بيانات مسح الإنتاج الصناعي، الذي يتم تنفيذه شهريا ويستهدف المنشآت الصناعية التي تعمل في الأنشطة المستهدفة، والمتمثلة في نشاط التعدين واستغلال المحاجر، ونشاط الصناعة التحويلية، ونشاط إمدادات الكهرباء والغاز.