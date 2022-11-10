هيئة المهندسين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت تشكيل أعضاء اللجان التنسيقية في مناطق المملكة، التي تستمر فترة عملها سنتين من تاريخ تشكيلها، وذلك وفقا لنظام الهيئة تجاه اللجان التنسيقية. وأوضح أمين عام الهيئة السعودية للمهندسين المهندس عبدالناصر العبداللطيف أن أعضاء هذه اللجان التنسيقية تم اختيارهم بناء على المشاركين من المهندسين والمهندسات الذين أدلوا بأصواتهم لاختيار أعضاء اللجان التنسيقية، والتي أعلنت عنها الهيئة عبر منصاتها الإعلامية أخيرا، وهي: اللجنة التنسيقية بمكة المكرمة، وعسير، وتبوك، ونجران وجازان، والجبيل، والأحساء، واللجنة التنسيقية بمدينة الطائف.

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