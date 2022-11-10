شكرا لقرائتكم خبر حساب المواطن يكمل شهره الـ60 بإجمالي إيداعات تتجاوز 137 مليارا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أودع برنامج حساب المواطن 3.5 مليارات ريال مخصص دعم نوفمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين معايير الاستحقاق في الدفعة الستين 11.1 مليون مستفيد وتابع، ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقه أكثر من 137 مليار ريال.

وأوضح مدير التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري، أن 76% من إجمالي المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، حيث بلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1850 ريالا، فيما بلغ عدد أرباب الأسر 2.1 مليون رب أسرة، بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.5 ملايين مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 401 ألف مستفيد.

وأكد أهمية الإفصاح عن كامل البيانات عند التسجيل لمراجعتها ومطابقتها مع الجهات ذات العلاقة، وذلك لتجنب عدم الأهلية في الدورات القادمة، داعيا المستفيدين الذين طرأ تغيير على بيانات دخلهم مثل: الراتب الشهري للمستفيد أو المبالغ المالية العائدة من الأعمال الحرة أو العوائد المالية الناتجة من السجلات التجارية أو العوائد العقارية وغيرها، فإنه يلزم تعديلها عبر البوابة الالكترونية خلال الرابط www.ca.gov.sa.