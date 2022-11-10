شكرا لقرائتكم خبر حساب المواطن يكمل شهره الـ60 بإجمالي إيداعات تتجاوز 137 مليارا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضح مدير التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري، أن 76% من إجمالي المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، حيث بلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1850 ريالا، فيما بلغ عدد أرباب الأسر 2.1 مليون رب أسرة، بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.5 ملايين مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 401 ألف مستفيد.وأكد أهمية الإفصاح عن كامل البيانات عند التسجيل لمراجعتها ومطابقتها مع الجهات ذات العلاقة، وذلك لتجنب عدم الأهلية في الدورات القادمة، داعيا المستفيدين الذين طرأ تغيير على بيانات دخلهم مثل: الراتب الشهري للمستفيد أو المبالغ المالية العائدة من الأعمال الحرة أو العوائد المالية الناتجة من السجلات التجارية أو العوائد العقارية وغيرها، فإنه يلزم تعديلها عبر البوابة الالكترونية خلال الرابط www.ca.gov.sa.
كانت هذه تفاصيل خبر حساب المواطن يكمل شهره الـ60 بإجمالي إيداعات تتجاوز 137 مليارا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.