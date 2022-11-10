سالك تستحوذ على 9.2% من شركة هندية متخصصة بالأرز البسمتي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استحوذت الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني «سالك»، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، على 9.2% من شركة “إل تي فودز الهندية” المتخصصة في مجال الأرز البسمتي، خلال رفع رأسمال الشركة وشراء أسهم من الملاك الرئيسيين للشركة.

وأوضحت سالك في بيان، أمس، أن قيمة الصفقة بلغت ما يقارب 209 ملايين ريال، مضيفة، بأن ذلك يأتي تماشيا مع توجهات سالك بالاستثمار في السلع الغذائية المستهدفة، ضمن استراتيجية الأمن الغذائي في المملكة.

وأوضحت سالك أن التوسع في نطاق الاستثمارات الخارجية يعد من أهدافها الاستراتيجية لتحقيق المستهدفات الوطنية للأمن الغذائي، مبينة أن الاستحواذ يهدف إلى بناء شراكة استراتيجية متينة بعد ما تحقق من إنجازات خلال الأعوام الثلاثة الماضية بعد استحواذ سالك على 30% من شركة “دعوات للأغذية المحدودة“ التي تعد أحد أذرع التصنيع والتوريد لشركة “إل تي فودز“.

يذكر، أن شركة “إل تي فودز“ التي تأسست قبل 70 عاما والمدرجة في سوق الأوراق المالية الوطنية الهندية منذ ديسمبر 2006، تعد رائدة في مجال الأرز والأرز المتخصص في المنتجات الغذائية والأعمال العضوية، إذ تقدم منتجاتها إلى أكثر من 60 دولة حول العالم، وقد بلغت إيراداتها العام الماضي قرابة 715 مليون دولار، كما تشمل محفظتها مجموعة من العلامات التجارية أبرزهما “دعوات“ و“رويال” الأكثر شعبية واستهلاكا لمنتجاتها في الهند.

الاستحواذ على شركة أغذية هندية







اسم الشركة إل تي فودز الهندية



مجال العمل: الأرز البسمتي



نسبة الاستحواذ 2.9%



القيمة 209 ماليين ريال



شركة ”إل تي فودز”