وزير الموارد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، رأس، عبر الاتصال المرئي، اجتماع المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية في دورته العادية المنعقدة في الرباط. وأكد الراجحي خلال الكلمة الافتتاحية للاجتماع على ما يمر به العالم اليوم من تحولات وتغيرات تنظيمية عدة، مما يتطلب مراجعة تحقيق الأهداف السامية نحو متطلبات واحتياجات التنمية المستدامة في الوطن العربي، مشيرا إلى أهمية التعاون وتوحيد الجهود في تنفيذ قرارات المجلس للوصول إلى المستوى اللائق في مجالات التنمية الإدارية، بما يسهم في تحقيق النمو والتقدم للأعضاء، وذلك خلال إعداد خطة استراتيجية للمنظمة، وتطوير وحوكمة أعمال المجلس التنفيذي على مستوى الخبراء.

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