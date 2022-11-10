شكرا لقرائتكم خبر 11 ألف زيارة للمنشآت في أكتوبر لمراقبة الالتزام التأميني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وعبر فرق الالتزام التأميني والرقابة، بأكثر من 11 ألف زيارة للعملاء من أصحاب العمل والمنشآت خلال أكتوبر 2022.

وتأتي هذه الزيارات في إطار جهود المؤسسة الرقابية حول التأكد من مدى التزام أصحاب العمل بتطبيق نظام التأمينات الاجتماعية ولوائحه التنفيذية، لضمان حقوق المشتركين في النظام، والتأكد من تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية المعتمدة لضمان بيئة عمل آمنة وصحية والحرص على سلامة العاملين.

وأجرت التأمينات الاجتماعية خلال الفترة الماضية أكثر من 5 آلاف زيارة توعوية للمنشآت وأصحاب العمل، تهدف لنشر الوعي حول نظام التأمينات الاجتماعية وتعريف أصحاب العمل بمنافع النظام وأبرز المخالفات وطرق تلافيها، كما تهدف هذه الزيارات إلى التوعية بمعايير السلامة والصحة المهنية في بيئات العمل.

وأبرزت المؤسسة ملاحظتين تم رصدهما من قبل فرق الالتزام التأميني خلال الفترة، هي تسجيل سبب استبعاد للمشتركين بشكل غير صحيح، مما يؤثر ذلك على استفادة المشتركين من منافع التعويض عن التعطل عن العمل ساند.

وتم خلال أكتوبر القيام بأكثر من 30 ورشة خارجية لأصحاب العمل والمشتركين، لتعزيز التواصل مع العملاء والإجابة عن كل استفساراتهم والاستماع لملاحظاتهم لتطوير الإجراءات وتسهيلها.