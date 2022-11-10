6.4 مليارات أرباح السعودية للكهرباء في الربع الثالث بانخفاض 13.6%

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حققت الشركة السعودية للكهرباء صافي ربح في الربع الثالث من 2022 بقيمة 6.4 مليارات ريال، مسجلة انخفاضا بنسبة 13.6%، بالمقارنة مع 7.4 مليارات ريال أرباحا للربع المماثل من العام السابق.

وبلغ الربح التشغيلي 7.2 مليارات ريال بالمقارنة بمبلغ 7.8 مليارات ريال للربع المماثل من العام السابق، بنسبة انخفاض 8%، فيما بلغ إجمالي الربح 7.5 مليارات ريال بالمقارنة بمبلغ 8.6 مليارات ريال للربع المماثل من العام السابق، منخفضا بنسبة 12.8%. وسجلت الشركة، خلال الربع الثالث إيرادات تشغيلية بلغت 22.8 مليار ريال بالمقارنة بمبلغ 21.8 مليار ريال للربع المماثل من العام السابق، بنسبة ارتفاع 4.2%.

نتائج 9 أشهر

على صعيد نتائج الأشهر التسعة الأولى من العام حققت الشركة صافي ربح 13.4 مليار ريال بالمقارنة بمبلغ 14.9مليار ريال للفترة المماثلة من العام السابق، منخفضا بنسبة 10.1%، وبلغ الربح التشغيلي 15.3 مليار ريال بالمقارنة بمبلغ 16.2 مليار ريال للفترة المماثلة من العام السابق، بنسبة انخفاض 6%، فيما بلغ إجمالي الربح 16.7 مليار ريال بالمقارنة بمبلغ 18 مليار ريال للفترة المماثلة من العام السابق، منخفضا بنسبة 7.2%

وسجلت إيرادات تشغيلية بلغت 55.7 مليار ريال بالمقارنة بمبلغ 53.8 مليار ريال للفترة المماثلة من العام السابق، بنسبة ارتفاع 3.6%، وبلغ إجمالي حقوق الملكية في نهاية الربع الثالث من عام 2022م، 259.1 مليار ريال سعودي، بنسبة نمو سنوي قدره 1.1%.

ارتفاع التكاليف

عزت «السعودية للكهرباء» الانخفاض في صافي الربح للربع الثالث والأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2022، بالمقارنة مع نفس الفترة من العام السابق بشكل أساس، إلى ارتفاع كمية وتكاليف الطاقة المشتراة وتكاليف التمويل وانخفاض الدخل من العمليات غير المستمرة وارتفاع مخصص الذمم المدينة، وقد قابل ذلك جزئيا ارتفاع في الإيرادات التشغيلية نتج بشكل رئيس من نمو الطلب على الطاقة الكهربائية وارتفاع مبلغ حساب الموازنة المعترف به خلال الفترة الحالية وارتفاع إيرادات تأجير الألياف الضوئية لشركة ضوئيات، إحدى الشركات التابعة والمملوكة بالكامل للشركة السعودية للكهرباء، وذلك إضافة إلى ارتفاع بند الإيرادات الأخرى خلال الفترة الحالية.

تسارع النمو

أكد الرئيس التنفيذي لـ «السعودية للكهرباء» المهندس خالد القنون، أن النمو الاقتصادي القوي بالمملكة خلال العام الحالي انعكس بوضوح على تسارع النمو في قاعدة المشتركين ونمو استهلاك الطاقة الكهربائية بالمملكة، ولا سيما في القطاعين الصناعي والتجاري، وقد دعم ذلك الأداء المالي للشركة خلال الربع الثالث، وعوض جزئيا الارتفاع في تكاليف التشغيل.