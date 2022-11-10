4 عقود لمشاريع مياه في جازان بتكلفة 153 مليونا

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وأوضحت الشركة أن تلك المشاريع تأتي ضمن أهداف الشركة لتعزيز منظومة المياه في المنطقة، وزيادة نسب التغطية، وذلك بمدة تنفيذ تبلغ 24 شهرا، مبينة أن تلك العقود تضمنت تنفيذ عدد من مشاريع المياه، واستكمال وتنفيذ خطوط ناقلة في عدد من محافظات منطقة جازان، إضافة إلى رفع كفاءة الإمداد المائي والتوزيع، بعدد من الأحياء في محافظات (العارضة، والعيدابي، وأبو عريش، والداير، والدرب، وصبيا، وفرسان، وأحد المسارحة).وبينت أن هذه العقود التي بدأت الشركة في تنفيذها تضمنت مشروعات لدعم البنية التحتية لمنظومة خدمات المياه وهي مشروع إعادة تأهيل الخطوط الناقلة للمياه المتضررة من السيول بتكلفة مالية تجاوزت 38.4 مليون ريال، وبأطوال شبكات وخطوط مياه بلغت 13 كم، لتخدم ثلاثا من المحافظات الجبلية بمنطقة جازان، ومشروع تنفيذ التوصيلات المنزلية، وعدادات قياس التدفق بمحافظات جازان بتكلفة مالية تجاوزت 29.6 مليون ريال، بهدف توصيل خدمة المياه إلى المستفيدين، وخفض الفاقد من المياه، ورفع نسبة التغطية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للعملاء في تلك المحافظات، بالإضافة إلى البدء في تنفيذ مشروع تنفيذ استكمال الثقب الأفقي بمنطقة جازان بتكلفة مالية تجاوزت 13.4 مليون ريال، وبأطوال شبكات وخطوط مياه بلغت نحو (5) كم.
وأشارت الشركة إلى أنها بدأت أخيرا في تنفيذ عقد مشروع استكمال تنفيذ خزانات المياه والشبكات في محافظات منطقة جازان بتكلفة مالية بلغت 72 مليون ريال، وبأطوال شبكات وخطوط مياه بلغت 82 كلم، مؤكدة أنها ماضية في تنفيذ خططها الاستراتيجية لرفع الكفاءة التشغيلية في القطاعين المائي والبيئي وفق أعلى معايير الجودة والأداء؛ للوصول لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
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