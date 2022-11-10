شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: تراجع رصيد شهادات إيداع "مدينة نصر للإسكان" و"إيديتا" و"البنك التجارى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير البورصة المصرية الأسبوعي، عن أرصدة الشركات من شهادات الإيداع الدولية حتى نهاية الأسبوع الحالي، إذ تراجع رصيد شهادات إيداع مدينة نصر للإسكان والتعمير إلى 584.944 مليون شهادة، البنك التجاري الدولي إلى 307.477 مليون شهادة، إيديتا للصناعات الغذائية إلى 118.743 مليون شهادة.

واستقر رصيد شهادات إيداع كلًا من الإسكندرية للزيوت المعدنية- أموك إلى 402.173 مليون شهادة، المجموعة المالية هيرميس القابضة إلى 288.981 مليون شهادة، جي بي أوتو عند 222.966 مليون شهادة، المصرية للاتصالات عند 169.710 مليون شهادة، شركة حديد عز عند 73.623 مليون شهادة.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد تباينت بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات متوسطة، وربح رأس المال السوقي 4 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 782.063 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 374.9 مليون ورقة مالية بقيمة 1.3 مليار جنيه، عبر تنفيذ 47.2 ألف عملية لعدد 191 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 79.13% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 12.3%، والعرب على 8.57%، واستحوذت المؤسسات على 37.38% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 62.61%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 22.7 مليون جنيه، 7.6 مليون جنيه، 1.6 مليون جنيه، 16.3 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 6.7 مليون جنيه، 41.6 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 11756 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.89% ليغلق عند مستوى 2092 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.73% ليغلق عند مستوى 14181 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 4800 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.95% ليغلق عند مستوى 2231 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.32% ليغلق عند مستوى 3275 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 1.54% ليغلق عند مستوى 3459 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.37% ليغلق عند مستوى 1235 نقطة.