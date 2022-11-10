شكرا لقرائتكم خبر عن مسئولو البنية التحتية بالبنك الدولى: مصر نفذت مشروع توصيل الغاز بكفاءة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية لقاءين ، على هامش المشاركة فى قمة المناخ COP 27 بشرم الشيخ ، اللقاء الأول مع ريكاردو بوليتى نائب رئيس البنك الدولى للبنية التحتية، واللقاء الثانى مع بول نومبا أوم المدير الإقليمى لإدارة البنية التحتية فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولى، وتناول اللقاءان أهمية النقاشات التى ستتم خلال يوم إزالة الكربون الذى يقام غداً الجمعة، والذى وافقت إدارة قمة المناخ على إدراجه ضمن فاعليات القمة لأول مرة، كما تم خلال اللقاءين تناول عدد من موضوعات التعاون المشترك كالمشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل ومشروعات خفض الانبعاثات وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة وغيرها من مجالات التعاون الحالية والمستقبلية.

وأكد الملا حرص الوزارة على الإسراع بمعدلات تنفيذ مشروع توصيل الغاز الطبيعى للمنازل وزيادة المستفيدين من تلك الخدمة الحضارية النظيفة والآمنة فى الوقت ذاته، وأن البنك الدولى قام بتمويل أعمال توصيل 3ر2 مليون وحدة سكنية فى مشروع توصيل الغاز للمنازل بداية من عام 2016، ونعمل معاً على توقيع الاتفاق على المشاركة فى مرحلة جديدة من المشروع ، كما أشار إلى الحرص على تنفيذ مشروعات متنوعة فى كافة مجالات الصناعة البترولية من شأنها تخفيض الانبعاثات الكربونية وكذلك ترشيد استهلاك وتحسين كفاءة الطاقة ودعى البنك للمشاركة فى تلك المشروعات ، ومشروعات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى كوقود، ومشروعات تنمية إنتاج الهيدروجين.

وخلال اللقاء الأول أكد ريكاردو على أهمية جلسات الغد فى توضيح مبادرات قطاع الطاقة نحو خفض الانبعاثات الناتجة عن الوقود الأحفورى ، والمبادرة التى أعدها منتدى غاز شرق المتوسط لنزع الكربون من الغاز والتى سيتم مناقشتها ضمن جلسات الغد واهتمام البنك بتمويل مثل تلك المبادرات ، كما أوضح أن ما حققته مصر فى مشروع توصيل الغاز الطبيعى للمنازل يخدم أهدافها التطويرية والتنموية ويحسن الظروف المعيشية للمواطنين ، وهو هام جداً بصفته وقود حضارى يحل محل البوتاجاز ، موضحاً أن البنك معنى بتمويل المبادرات التى تخدم أهداف البند السابع من أهداف الألفية الإنمائية وهو توفير طاقة نظيفة مستدامة بسعر معقول.

وفى اللقاء الثانى استعرض الوزير مع بول نومبا مجالات تعاون البنك مع مصر فى مجالات صناعة البترول والغاز ومشروع تحديث وتطوير القطاع والتعاون فى البنية التحتية لتوصيل الغاز، ومشروعات تحسين كفاءة الطاقة والفرص المستقبلية للتعاون بين قطاع البترول والبنك الدولى واتفق الجانبان على تشكيل فرق عمل لدراسة وإعداد الفرص التى يمكن للجانبين التعاون فى تنفيذها بقطاعى البترول والتعدين.

وخلال اللقاء أعرب بول نومبا عن سعادته بالتواجد فى قمة المناخ بمصر وقدم التهنئة لمصر على نجاح التنظيم واستضافة القمة ، وأشاد بالتعاون القائم بين قطاع البترول والبنك الدولى والذى يتم زيادته باستمرار ، والتعاون المثمر فى المشروع الحضارى الناجح توصيل الغاز الطبيعى للمنازل، كما أشار إلى أن البنك الدولى سيعلن عن مبادرة تحت اسم الهيدروجين للتنمية وسيوفر البنك المساعدة والدعم لها ودعى مصر للانضمام إليها.

حضر اللقاءين المهندس علاء حجر رئيس الإدارة المركزية للمكتب الفنى،فيما حضر اللقاء الثانى من البنك الدولى ‏روبرت أبو جويد مدير العمليات بمنطقة مصر وجيبوتى واليمن وأفودا ليون بياويو رئيس برنامج ومسؤول طاقة رفيع المستوى لمنطقه مصر وجيبوتى واليمن والبنية التحتية بمنطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط وديمتريوس باباثاناسيو مدير الممارسات العالمية للطاقة بالبنك.