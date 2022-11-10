مواعيد صرف مرتبات نوفمبر 2022 بالزيادة الجديدة

الشارقة - اميمة ياسر - أعلنت وزارة المالية مواعيد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2022، بعد إعلان الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء عن زيادة المرتبات 300 جنيه، لمواجهة التضخم.

وتبدأ وزارة المالية في صرف مرتبات شهر نوفمبر للعاملين في الحكومة اعتبارًا من يومي الخميس والأحد ٢٤ و27 نوفمبر 2022 للعاملين وذلك في عدد 66 وزارة وهيئة ومصلحة حكومية.

ويتم صرف مرتبات العاملين في الجهات الأخري الحكومية التي لم تصرف خلال اليومين السابقين أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء ٢٨، ٢٩، ٣٠ نوفمبر 2022.

الوزارات والمصالح والهيئات الحكومية التي تصرف مرتبات يوم الخميس 24 نوفمبر 2022

يم صرف المرتبات للوزارات التالية يوم الخميس 24 نوفمبر: الزراعة واستصلاح الأراضي- العدل- التنمية المحلية- التخطيط- التعليم العالي- الشباب والرياضة- الخارجية- المالية- الكهرباء- الاستثمار والتعاون الدولي.

كما يتم صرف المرتبات في مديريات الخدمات في المحافظات يوم الخميس 24 نوفمبر : دواوين عموم المحافظات- مديريات الزراعة- مديريات التنظيم والإدارة- مديريات التربية والتعليم للموظفين والمعلمين- مديريات الشباب والرياضة- مديريات الطب البيطري.

الهيئات الحكومية المستقلة يوم الخميس 24 نوفمبر: دار الإفتاء المصرية- رئاسة مجلس الوزراء- رئاسة الجمهورية- الهيئة العامة للرقابة المالية- هيئة قضايا الدولة- الأزهر- مجلس الدولة- هيئة الرقابة الإدارية- الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة- المحكمة الدستورية العليا- الجامعات- اللجنة العليا للانتخابات- هيئة النيابة الإدارية- القضاء والنيابة العامة- معهد الخدمات المالية.

الوزارات والمصالح الحكومية التي تصرف المرتبات يوم الأحد 27 نوفمبر 2022

وزارات تصرف المرتبات الأحد الموافق 27 نوفمبر: البترول- الإسكان- التجارة والصناعة- الصحة- الاتصالات- قطاع الأعمال العام –الداخلية- الآثار- التموين- التضامن الاجتماعي- الإنتاج الحربي- الثقافة- الطيران المدني- البيئة- السياحة- الهجرة وشؤون المصريين بالخارج- النقل- الأوقاف- القوى العاملة- شؤون مجلس النواب.

مديريات خدمات المحافظات تصرف المرتبات الأحد:

مديريات التضامن الاجتماعي- مديريات الإسكان والمرافق- مديريات الطرق والنقل- مديريات القوى العاملة- مديريات التموين والتجارة الداخلية-- مديريات الشؤون الصحية.

الهيئات الحكومية المستقلة التي تصرف مرتبات الثلاثاء 27 نوفمبر: المجلس القومي لحقوق الإنسان- الجهاز المركزي للمحاسبات- الأمانة العامة لمجلس الأمن القومي- الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني- مجلس النواب- المجلس الأعلى للصحافة- المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.