شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الخميس 10-11-2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الخميس 10-11-2022.

إيقاف تداول 4 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 4 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم؛ العبوات الطبية، اراب للتنمية والاستثمار العقاري، الأولى للاستثمار والتنمية العقارية، الصخور العربية للصناعات البلاستيكية.

البورصة تربح 4 مليارات جنيه

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات متوسطة، وربح رأس المال السوقي 4 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 782.063 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 374.9 مليون ورقة مالية بقيمة 1.3 مليار جنيه، عبر تنفيذ 47.2 ألف عملية لعدد 191 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 79.13% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 12.3%، والعرب على 8.57%، واستحوذت المؤسسات على 37.38% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 62.61%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 22.7 مليون جنيه، 7.6 مليون جنيه، 1.6 مليون جنيه، 16.3 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 6.7 مليون جنيه، 41.6 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 11756 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.89% ليغلق عند مستوى 2092 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.73% ليغلق عند مستوى 14181 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 4800 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.95% ليغلق عند مستوى 2231 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.32% ليغلق عند مستوى 3275 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 1.54% ليغلق عند مستوى 3459 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.37% ليغلق عند مستوى 1235 نقطة.

وصعدت أسهم 106 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 22 شركة، ولم تتغير مستويات 63 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- حق اكتتاب شركة العبوات الطبية-3 بسعر إغلاق 0.130 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 20.37%.

- العبوات الطبية بسعر إغلاق 0.345 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.52%.

- بنك كريدي أجريكول مصر بسعر إغلاق 7.620 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.87%.

- إيديتا للصناعات الغذائية بسعر إغلاق 12.200 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.09%.

- العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا بسعر إغلاق 2.750 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.96%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- القاهرة للزيوت والصابون بسعر إغلاق 0.141 جنيه بنسبة تراجع بلغت 81.99%.

- العقارية للبنوك الوطنية للتنمية بسعر إغلاق 14.950 جنيه بنسبة تراجع بلغت 35%.

- البنك المصري الخليجي بسعر إغلاق 0.431 دولار بنسبة تراجع بلغت 10.02%.

- ليسيكو مصر بسعر إغلاق 7.140 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.05%.

- ماكرو جروب للمستحضرات الطبية-ماكرو كابيتال بسعر إغلاق 3.800 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5%.