شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز تنمية المشروعات: الشباب حتى 35 عاما استفادوا بتمويلات بلغت 22.6 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك جهاز تنمية المشروعات في الحلقة النقاشية "عصر جديد من الابتكار الشامل" التي جاءت ضمن فاعليات مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27 حيث مثل الجهاز المهندس طارق شاش نائب الرئيس التنفيذي للجهاز والذى أكد في كلمته أن جهاز تنمية المشروعات ينفذ استراتيجية مرنة وميسرة لتلبية احتياجات العملاء خاصة للمشروعات الجديدة وذات الطبيعة الابتكارية، وذلك من خلال تصميم منتجات تمويلية تناسب هذه الاحتياجات، ومنها المنتجات التمويلية الخاصة بالمشروعات الصديقة للبيئة كمشروعات الطاقة المتجددة (محطات الطاقة الشمسية) ومشروعات تدوير المخلفات الزراعية ومشروعات انتاج الغاز الحيوى (البيوجاز) بالإضافة الى تمويل تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي.

وأضاف شاش أن الشباب حتى 35 عاما استفادوا بتمويلات بلغت 22.6 مليار جنيه منذ نشأة جهاز تنمية المشروعات (الصندوق الاجتماعى للتنمية سابقا) وحتى سبتمبر 2022 أى حوالى 37 % من اجمالى التمويل الذى ضخه الجهاز خلال هذه الفترة.

وأوضح شاش خلال مشاركته في الحلقة النقاشية أن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لعام 2020 مهد الطريق لتنمية وتطوير قطاع المشروعات الصغيرة في مصر بشكل عام، وخاصة المشروعات الناشئة والابتكارية ومنها مشروعات الطاقة المتجددة والمشروعات الزراعية فضلا عن تقديم مختلف أوجه الدعم لحاضنات ومسرعات الأعمال وصناديق رأس المال المخاطر بالإضافة إلى أدوات التمويل غير المصرفية.

وأضاف أن القانون اهتم بتقديم حزمة متكاملة من الحوافز التمويلية لدعم حاضنات ومسرعات الأعمال وصناديق رأس المال المخاطر التي تقدم خدماتها للمشروعات الناشئة لمساعدة الشباب علي تحويل اختراعاتهم وابتكاراتهم إلى مشروعات ذات جدوى اقتصادية وقادرة علي الوصول إلى منتج متميز وقادر على المنافسة في الأسواق، مشيرا إلى أن القانون تضمن عددا من التيسيرات المتنوعة المرتبطة باعتماد آليات جديدة ومرنة لإتاحة التمويل وتسهيل إجراءات إقامة مشروعات ريادة الأعمال إلى جانب تسهيل إجراءات التسجيل واستخراج التصاريح من مكاتب وفروع الجهاز المنتشرة بكافة المحافظات، وتأهيل الشباب من خلال مشاركتهم في الدورات المتخصصة.

وأشار شاش إلى أن الجهاز بادر بتنفيذ أول برنامج بنظام رأس المال المخاطر Fund of Funds بتمويل من مجموعة البنك الدولى بلغ 50 مليون دولار والذى تم من خلاله الاستثمار في عدد من الصناديق الاستثمارية الواعدة التي تقوم بدورها بدعم المئات من رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الناشئة، حيث يعمل الجهاز على نشر ثقافة تمويل المشروعات الابتكارية بين مؤسسات التمويل المتخصصة في مصر ويشجعها على دعم رواد الأعمال كما أنه يشارك في تنفيذ برامج تدريبية لتدريب الكوادر البشرية في هذه المؤسسات لتعريفها بقواعد وآليات تمويل رأس المال المخاطر مما يخلق قاعدة عريضة تقوم بتمويل المئات من المبتكرين ورواد الأعمال.

كما أوضحت الدكتورة عبير شقوير مساعد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي في كلمتها خلال الحلقة النقاشية "عصر جديد من الابتكار الشامل" أن برنامج الأمم المتحدة الانمائي يهتم بتمكين الشباب ودعم المبتكرين للمساهمة فى ايجاد حلول للتحديات الدولية وعلى رأسها تغير المناخ، وأضافت أن برنامج الأمم المتحدة الانمائى قام بتنفيذ العديد من المبادرات للشباب من مختلف دول العالم في المناقشات العالمية بشأن تغير المناخ ومن أهمها المعسكر التدريبي للابتكار الشامل للمناخ في إفريقيا الذى تم خلاله إشراك الشباب من 15 دولة أفريقية معًا لتبادل المعرفة والتوصل إلى أفكار ابتكارية وإيجاد حلول لتغير المناخ بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى. وأشارت شقوير إلى أن البرنامج نظم جلسة حوارية خلال مؤتمر المناخ مع مختلف الشركاء فى منظومة الابتكار وريادة الأعمال لعرض نتائج معسكر الابتكار ومناقشة الدعم المقدم للشباب وكيفية ضمان استمرارية واستدامة نتائج معسكر الابتكار والمعسكرات المثيلة لمساعدة الشباب للوصول بأفكارهم الابتكارية إلى مرحلة التنفيذ.