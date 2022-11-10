شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة الجيزة تعلن إقامة معرض لبيع السلع الغذائية للتخفيف عن المواطنيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت غرفة الجيزة التجارية إقامة معرض للسلع الغذائية بالتنسيق مع المحافظة بأسعار مناسبة وكذلك وافقت الغرفة على التوسع فى اقامة المزيد من المعارض للأماكن الأكثر احتياجا للسلع وذلك مساهمة من الغرفة لخدمة المواطنين.

وعقد مجلس ادارة الغرفة التجارية بالجيزة اجتماعا اليوم برئاسة النائب عادل ناصر رئيس مجلس إدارة الغرفة ونائب رئيس الاتحاد العام بمقر الغرفة التجارية الرئيسى بالجيزة وذلك لبحث جدول الأعمال الذى يتضمن عرض لتوجيهات وزير الصناعة والتجارة للتنسيق مع محافظة الجيزة لاقامة معرض لبيع السلع الغذائية بمحافظة الجيزة تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى لاتاحة السلع للتخفيف عن المواطنيين ومناقشة الموضوعات الخاصة بأعضاء الغرفة من الأفراد والتجار والشركات.

وافتتحت الجلسة بتقديم الاعضاء الحاضرين التهنئة لرئيس مجلس الادارة باستلام مهام عملة مع التعهد بالدعم والمسانده للقرارات التى تهدف لصالح الغرفة واعضائها

وأكد ناصر خلال الاجتماع على ضرورة الحصول على كافة التراخيص الاجرائية قبل اتخاذ اى قرار يخص الغرفة والحصول على الموافقات المطلوبة من الجهات المختصة ووزارة التجارة والصناعة بعد العرض وموافقة مجلس الإدارة وذلك لضمان حسن الإجراءات وقانونيتها.