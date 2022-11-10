شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط بورصات السعودية والكويت ودبي وقطر بختام تعاملات جلسة الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 1.71% خاسرًا 195.48 نقطة ليغلق عند مستوى 11211.70 نقطة، وهبطت مؤشرات بورصة الكويت، وانخفض المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 0.02% خاسرًا 0.93 نقطة ليغلق عند مستوى 3384.14 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر فاداكس 15 بسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.024% رابحًا 2.50 نقطة ليغلق عند مستوى 10591.73 نقطة، وصعد المؤشر العام لبورصة البحرين، بنسبة 0.05% رابحًا 0.97 نقطة ليغلق عند مستوى 1865.84 نقطة.

بورصة السعودية

تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 1.71% خاسرًا 195.48 نقطة ليغلق عند مستوى 11211.70 نقطة، وهبط مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 1.67% خاسرًا 321.08 نقطة ليغلق عند مستوى 18908.53 نقطة، وبلغ حجم التداول 129.2 مليون سهم بقيمة 4.8 مليار ريال.

وهبط 21 قطاعًا ببورصة السعودية على رأسها التأمين والإعلام والترفيه بنسبة 3.20%، أعقبه التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 3.13%، يليه قطاع المرافق العامة بنسبة 2.99%، ثم قطاعي الأدوية، والسلع طويلة الأجل بنسبة 2.28%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 1.95%.

وقفز 17 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "أميانتيت" بنسبة 7.82%، ثم سهم "ريدان" بنسبة 7.14%، ثم سهم "عناية" بنسبة 7.09%، وتراجع 194 سهمًا على رأسها سهم "أنعام القابضة" بنسبة 4.37%، ثم سهم "أكوا باور" بنسبة 4.21%، ثم سهم "البحر الأحمر" بنسبة 4.15%، فيما تصدر سهم "الحفر العربية" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 382.7 مليون ريال سعودي.

بورصة دبي

تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 0.02% خاسرًا 0.93 نقطة ليغلق عند مستوى 3384.14 نقطة، وبلغ حجم التداول 145.8 مليون سهم محققة ما قيمته 292.8 مليون درهم من خلال تنفيذ 6188 صفقة لعدد 33 سهمًا.

وهبطت 3 قطاعات ببورصة دبي على رأسها الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 1.28%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.23%، يليه قطاع العقارات بنسبة 0.01%، فيما ارتفع قطاع السلع بنسبة 2.83%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.81%، ثم قطاعي التأمين، والنقل بنسبة 0.4%، 0.33%، على التوالي، وأخيرًا قطاع الخدمات بنسبة 0.09%.

وزاد 11 سهمًا على رأسها شركة الإمارات للمرطبات بنسبة 2.84%، ثم سهم شركة دار التكافل بنسبة 2.71%، وتراجع 19 سهمًا على رأسها شركة الفردوس القابضة بنسبة 7.46%، ثم سهم شركة تكافل الإمارات بنسبة 3.18%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 12.3 مليون ورقة بقيمة 76.5 مليون درهم.

بورصة الكويت

فيما تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.39% خاسرًا 29.79 نقطة ليغلق عند مستوى 7541.81 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.50% خاسرًا 42.72 نقطة ليغلق عند مستوى 8460.44 نقطة، وارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.06% رابحًا 3.39 نقطة ليغلق عند مستوى 5603.81 نقطة، ونزل مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.03% خاسرًا 1.65 نقطة ليغلق عند مستوى 5767.98 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 289.5 مليون سهم بقيمة 66.6 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 12.9 ألف صفقة، وهبطت 8 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها الطاقة بنسبة 0.96%، أعقبه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.82%، يليه قطاع الصناعة بنسبة 0.66%، ثم قطاع المنافع بنسبة 0.51%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.47%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.38%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.25%، وأخيرًا قطاع التأمين بنسبة 0.13%، فيما ارتفعت قطاعات التكنولوجيا، والخدمات المالية، والمواد الأساسية، والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.45%، 0.12%، 0.08%، 0.05%، على التوالي.

بورصة قطر

ونزل المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 0.84% خاسرًا 106.63 نقطة ليغلق عند مستوى 12557.26 نقطة، وبلغ حجم التداول 105.3 مليون سهم بقيمة 419.3 مليون ريال عبر تنفيذ 15.8 ألف صفقة، وتراجع 36 سهمًا، وارتفعت 9 أسهم، واستقر سهمين.

وهبطت 6 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها البنوك والخدمات المالية بنسبة 1.49%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 0.95%، يليه قطاع التأمين بنسبة 0.91%، ثم قطاعي الصناعات، والعقارات بنسبة 0.68%، 0.65%، على التوالي، وأخيرًا قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.02%، فيما ارتفع قطاع الاتصالات وحيدًا بنسبة 0.34%.

بورصة أبو ظبي

فيما ارتفع مؤشر فاداكس 15 بسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 0.024% رابحًا 2.50 نقطة ليغلق عند مستوى 10591.73 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 2.491 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 231.8 مليون سهم، بقيمة 1.4 مليار درهم، عبر تنفيذ 14.7 ألف صفقة.

وقفزت 4 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها الصناعات بنسبة 2.95%، أعقبه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.39%، يليه قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.28%، وأخيرًا قطاع العقارات بنسبة 0.26%، فيما تراجع قطاع الاتصالات بنسبة 1.86%، ثم قطاع المرافق بنسبة 0.76%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.53%، ثم قطاع التقديري للمستهلك بنسبة 0.23%.

وارتفع 25 سهمًا ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم "شركة انفيكتوس للاستثمار بي أل سي" بنسبة 4.83%، ثم سهم "شركة ألفا ظبي القابضة" بنسبة 4.59%، ثم سهم "شركة طيران أبو ظبي" بنسبة 3.87%، وتراجع 30 سهمًا على رأسها سهم "المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق" بنسبة 10%، ثم سهم "شركة حياة للتأمين" بنسبة 9.77%، ثم سهم "شركة أسمنت الخليج" بنسبة 6.37%، فيما تصدر سهم "الشركة العالمية القابضة" قائمة الأكثر نشاطًا بحسب القيمة وبلغت 236.5 مليون درهم.

بورصة البحرين

وقفز المؤشر العام لبورصة البحرين، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.05% رابحًا 0.97 نقطة ليغلق عند مستوى 1865.84 نقطة، وبلغ حجم التداول 1.3 مليون سهم بقيمة 506.3 ألف دينار بحريني.

وارتفع ببورصة البحرين قطاع العقارات بنسبة نمو 53.03% مدفوعًا بصعود سهم شركة عقارات السيف بنسبة 2.58%، ثم قطاع المال بنسبة نمو 5.54% مدفوعًا بصعود أسهم شركة البحرين الوطنية القابضة، بنك السلام، مجموعة جي أف إتش المالية بنسبة 6.42%، 1.06%، 0.78%، على التوالي، وصعد سهم شركة زين البحرين بنسبة 0.72%.

فيما تراجع قطاع الاتصالات بنسبة انخفاض 8.23% بضغوط هبوط أسهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.43%، وهبط سهم بنك البحرين والكويت بنسبة 0.21%.