شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عام المجلس الأعلى للآثار يتفقد مشروع ترميم صالة الأعمدة الكبرى بمعابد الكرنك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد صباح اليوم الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار أعمال مشروع ترميم صالة الأعمدة الكبري بمعابد الكرنك بمحافظة الأقصر، وذلك للوقوف على مستجدات الأعمال بالمرحلة الثانية منه.

وأوضح وزيري أن المشروع يهدف إلى إزالة الإتساخات والتكلسات التي تراكمت على مر السنين على جدران وأعمدة صالة الأعمدة الكبري بمعابد الكرنك وإظهار الألوان الأصلية للنقوش، موضحا أن مشروع الترميم يقوم به فريق عمل من مرممي وأثريي المجلس الأعلى للآثار.

وأشار إلى أن أعمال الترميم تجري على قدم وساق وفق خطة زمنية محددة للإنتهاء من المشروع في أقرب وقت ممكن، ما يأتي ضمن خطة وزارة السياحة والآثار للنهوض بمنتج السياحة الثقافية خاصة في ظل بدء الموسم السياحي الشتوي واستعدادات المحافظة لاستقبال الزائرين من المصريين والسائحين.

جدير بالذكر أن مشروع ترميم صالة الأعمدة الكبرى بمعابد الكرنك بدأ في يوليو 2021 حيث تم الإنتهاء من المرحلة الأولي منه والتي شملت ترميم وإظهار النقوش الأصلية لعدد 28 عمود من أصل 134 عمود بالصالة، ومن المقرر ترميم باقي الأعمدة تباعا لحين الإنتهاء من ترميمها بالكامل وإظهار الألوان الأصلية لنقوشها بما يتناسب وأهميتها وقيمتها الأثرية والفنية والتاريخية.