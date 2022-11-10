شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 10 نوفمبر 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر آخر تحديث في أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 10 نوفمبر 2022 عقب تراجعه بحوالي 2 جنيه للجرام ليسجل عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 1222 جنيها للجرام مقابل 1224 جنيها، وذلك بسبب عوامل العرض والطلب.





أسعار الذهب في مصر:عيار 18 سجل 1047 جنيها.

عيار 21 سجل 1222 جنيهات.

عيار 24 سجل 1397 جنيها.

الجنيه الذهب 9776 جنيها.

وتنتظر الأسواق العالمية والمحلية خلال اليوم مؤشرات أسعار المستهلكين الأساسية في أمريكا، ومن بعده تعلن عن تقرير إعانة البطالة، ويختتم يوم الخميس مع إعلان مصر عن مؤشر أسعار المستهلكين.

ومع ختام الأسبوع غدا الجمعة 11-11-2022 اليوم الذي من المقرر أن تستضيف فيه مصر مؤتمر المناخ COP27، سيكون العالم على موعد مع إعلان بريطانيا عن مؤشري الناتج الإجمالي المحلي والإنتاج الصناعي، ثم تقوم ألمانيا بالإعلان بمنتصف اليوم عن مؤشر أسعارالمستهليكن، ثم يختتم الأسبوع بإعلان تركيا عن مؤشر الإنتاج الصناعي.

جدير بالذكر، أن هذه الأحداث سيكون لها الأثر المباشر وغير المباشر في التحكم في أسعار الذهب والمعادن النفيسة وكذلك العملات العالمية، وسيصدر بعد هذه التقارير والمؤشرات قرارات تخص الدول للحد من معدلات التضخم المتزايدة، وذلك للحد من ارتفاع الأسعار غير المسبوق.

قفزت أسعار الذهب بنحو 2.8% عند تسوية تعاملات ختام جلسات الأسبوع الماضي، مع تراجع أداء الدولار بعد صدور تقرير الوظائف الشهري في أميركا، وأظهرت بيانات الوظائف الشهرية في الولايات المتحدة إضافة الاقتصاد 261 ألف وظيفة الشهر الماضي، مقارنة بتوقعات إضافة 200 ألف وظيفة.

وأعلن المجلس التصديرى لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية والتشييد والبناء عن ارتفاع صادرات الحلى والأحجار الكريمة للقطاع للفترة من يناير الى سبتمبر 2022 لتسجل قيمة قدرها 1 مليار و126مليون دولار مقارنة بنفس الفترة لعام 2021 والتي حققت الصادرات فيها قيمة قدرها 839 مليون دولار بزيادة بنسبة 34%، وتصدرت كندا الدول التى تصدر لها مصر الحلي والأحجار الكريمة حيث بلغت صادرات مصر لها 601 مليون دولار خلال نفس الفترة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي التي سجلت 440 مليون دولار بارتفاع بنسبة 34%.

واحتلت دولة الإمارات المركز الثانى من صادرات مصر للحلي والأحجار الكريمة، وسجلت صادرات مصر لها 521 مليون دولار بنفس الفترة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي التي سجلت 290 مليون دولار، بنسبة زايادة بلغت 80%، بينما احتلت تركيا المركز الثالث من حيث الدول المصدره لها مصر من الحلي والأحجار الكريمة حيث سجلت 3 مليون دولار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي التي سجلت مليون دولار، وتصدر مصر للعديد من الدول مثل تركيا وامريكا والمانيا والبحرين وايطاليا.