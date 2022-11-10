شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم تنخفض جنيهين.. وعيار 21 يسجل 1222جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 10 نوفمبر 2022 تراجع بحوالي 2 جنيه للجرام ليسجل عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 1222 جنيها للجرام مقابل 1224 جنيها، وذلك بسبب عوامل العرض والطلب.



أسعار الذهب في مصر: أسعار الذهب في مصر: عيار 18 سجل 1047 جنيها. عيار 21 سجل 1222 جنيهات. عيار 24 سجل 1397 جنيها. الجنيه الذهب 9776 جنيها.

وتنتظر الأسواق العالمية والمحلية خلال اليوم مؤشرات أسعار المستهلكين الأساسية في أمريكا، ومن بعده تعلن عن تقرير إعانة البطالة، ويختتم يوم الخميس مع إعلان مصر عن مؤشر أسعار المستهلكين.

ومع ختام الأسبوع غدا الجمعة 11-11-2022 اليوم الذي من المقرر أن تستضيف فيه مصر مؤتمر المناخ COP27، سيكون العالم على موعد مع إعلان بريطانيا عن مؤشري الناتج الإجمالي المحلي والإنتاج الصناعي، ثم تقوم ألمانيا بالإعلان بمنتصف اليوم عن مؤشر أسعارالمستهليكن، ثم يختتم الأسبوع بإعلان تركيا عن مؤشر الإنتاج الصناعي.

جدير بالذكر، أن هذه الأحداث سيكون لها الأثر المباشر وغير المباشر في التحكم في أسعار الذهب والمعادن النفيسة وكذلك العملات العالمية، وسيصدر بعد هذه التقارير والمؤشرات قرارات تخص الدول للحد من معدلات التضخم المتزايدة، وذلك للحد من ارتفاع الأسعار غير المسبوق