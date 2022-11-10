شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصناعة يلتقى المدير التنفيذى لمركز التجارة الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة لقاءً موسعاً مع باميلا كوك هاميلتون المدير التنفيذي لمركز التجارة الدولية وذلك على هامش مشاركتهما بقمة المناخ COP 27 بشرم الشيخ حيث استعرض اللقاء المشروعات والبرامج التي ينفذها المركز في مصر ودول القارة الافريقية وذلك في مجالات الدعم الفني وبناء القدرات وتمكين المرأة والشباب وزيادة تنافسية الشركات الصغيرة والمتوسطة وربطها بسلاسل القيمة العالمية.

وحضر اللقاء إبراهيم السجينى مساعد الوزير للشئون الاقتصادية والوزير مفوض تجارى يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجارى والمهندس محمد عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية و احمد رضا المشرف العام على مراكز الصناعة للتكنولوجيا والابتكار .

وقال الوزير أن الدولة المصرية تدعم أنشطة المركز الهادفة لتخفيف وطأة التداعيات الاقتصادية العالمية الراهنة الناجمة عن جائحة كورونا والازمة الروسية الاوكرانية على الدول النامية ومساعدتها على تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، لافتاً الى تقدير مصر للمشاركة الفعالة للمركز بفعاليات قمة المناخ COP 27، والتي تستضيفيها مصر حالياً بمدينة شرم الشيخ.

واوضح سمير ان اللقاء استعرض المشروعات التي يشارك بها مركز التجارة الدولية في مصر بالتعاون مع عدد من الجهات الدولية والوطنية المعنية والتي تشمل مشروع تعزيز دور المرأة في التجارة الدولية “ She Trades” والهادف الى دعم وتشجيع الاعمال الخاصة بالمرأة لا سيما المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتصدير منتجات الحرف اليدوية.

ولفت الى انه تم استعراض ايضاً مشروع جيتكس ميناتكس والذي يقدم مساعدة فنية لدعم قطاع الملابس والمنسوجات من اجل تعزيز وتحسين سلسلة القيمة الخاصة به وتنويع منتجاته وتعزيز تواجد المنتج المصري بالاسواق الحالية وفتح اسواق جديدة حيث حقق المشروع نجاحاً ملموساً في زيادة الانتاجية والصادرات وترشيد استهلاك الطاقة والمياه، معرباً عن تطلع مصر لتنفيذ برامج مماثلة لهذا المشروع في قطاعات صناعية اخرى .

ونوه الوزير الى ان اللقاء تناول ايضاً المشروع الاقليمي الخاص بتدريب الشركات الصغيرة والمتوسطة على التصدير في اطار منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية AFCFTA وكذا مشروع آلية تيسير التجارة والاستثمار الاورومتوسطية، لافتاً الى تطلع مصر للاستفادة من مبادرات مركز التجارة الدولية فى مجالات زيادة الإنتاجية ودعم الصادرات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تطوير وبناء قدرات العاملين بالمنشأت الصغيرة والمتوسطة والمصدريين لرفع الوعي بالسياسات التجارية والتعامل مع الاسواق الخارجية وكذا المشاركة فى المعارض الداخلية والخارجية .

وأشار سمير إلى أن اللقاء استعرض برامج تسهيل التجارة المقدمة فى إطار البرامج والمنح التى يقدمها المركز ، لافتاً إلى حرص الوزارة على الاستفادة من برامج المركز فى مجالات الطاقة والتغير المناخى والتحول الرقمى .

وأعرب الوزير عن تطلع الجانب المصري لتعزيز التعاون مع المركز في مجال التطوير المؤسسي والدعم الفنى للجهات المصرية المعنية بالتجارة الخارجية والترويج للصادرات وعلى رأسها وزارة التجارة والصناعة والجهات التابعة لها من خلال تدريب الملحقين التجاريين الجدد على آليات التجارة الدولية الجديدة والأطر الحديثة فى جذب الإستثمارات الأجنبية .

ومن جانبها أشارت باميلا كوك هاميلتون المدير التنفيذي لمركز التجارة الدولية حرص المركز على توسيع أطر وبرامج التعاون المشترك مع الحكومة المصرية ، لاسيما فيما يتعلق بدعم وتمكين المرأة المصرية وزيادة مساهمتها فى النشاط الاقتصادى ، مشيرةً إلى أن المركز يستهدف خلال المرحلة المقبلة بدء المرحلة الثانية لمشروع تعزيز دور المرأة في التجارة الدولية “ She Trades” والتى تستهدف زيادة أثر البرنامج على مساندة مشروعات المرأة المصرية من خلال توفير البرامج التدريبية والدعم الفنى لهذه المشروعات خاصة فى ضوء الاثر الايجابى الكبير الذى حققته المرحلة الأولى من المشروع .