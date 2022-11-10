شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان: الانتهاء من تنفيذ 87 مشروعاً بمركزين بمحافظة بنى سويف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن الجهاز المركزى للتعمير، التابع للوزارة، ومن خلال جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد، انتهى من تنفيذ 87 مشروعاً بمركزى (ببا – ناصر)، بمحافظة بنى سويف، ضمن مشروعات المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، ويضم المركزان، 12 وحدة محلية بها 66 قرية (مركز ببا، به 6 وحدات محلية، تضم 46 قرية – مركز ناصر، به 6 وحدات محلية، تضم 20 قرية).

وأوضح وزير الإسكان، أن الوزارة تتولى من خلال الجهاز المركزى للتعمير، تنفيذ المشروعات المستهدفة بـ25 مركزاً فى 10 محافظات، وتضم أكثر من 740 قرية وتوابعها، وذلك ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصرى، وتشمل المشروعات، إنشاء مجمعات خدمات المواطنين، ومجمعات خدمات زراعية، وإنشاء ورفع كفاءة وتطوير مراكز الشباب، والكبارى على المجارى المائية، والمنشآت الصحية، ونقاط الإسعاف، ومنشآت خدمات التضامن الاجتماعى، ومشروعات الكهرباء والإنارة العامة، والطرق.

وقال اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزى للتعمير: تضم المشروعات المخططة والجارى تنفيذها حاليا بمحافظة بنى سويف ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، إنشاء 12 مجمع خدمات للمواطنين، تُنفذ على مستوى الوحدات المحلية، وتقدم 7 خدمات للمواطنين، وهى (سجل مدنى – شهر عقارى – بريد – مكتب تموين – مكتب تضامن اجتماعى – وحدة محلية – مجلس محلى)، ومركز تكنولوجى، حيث تم تخصيص مساحات مناسبة لكل خدمة، ويتم تقديم الخدمات للجمهور من خلال المركز التكنولوجى، بما يحقق توفير الوقت والمجهود، وتم الانتهاء من تنفيذ 11 مجمعا خدميا، وجار تنفيذ الباقى.

وأضاف اللواء محمود نصار، تم وجارٍ تنفيذ 12 مجمعاً للخدمات الزراعية، وتُنفذ على مستوى الوحدات المحلية لتقديم الخدمة لباقى القرى والتوابع، وتضم (وحدة بيطرية - جمعية زراعية - مركز تجميع ألبان - مركز إرشاد) بما يسهم في تنمية هذه القرى، وتم وجارٍ إنشاء / إحلال وتجديد 8 مراكز شباب، وتطوير ورفع كفاءة 20 مركز شباب، وتضم هذه المراكز، ملاعب ومسطحات خضراء، وكافتريات، ومنطقة ألعاب أطفال، ومبنى أنشطة رياضية، يشتمل على (حضانة - مكتبة - جيم - صالة ألعاب - صالات أنشطة).

وأشار رئيس الجهاز المركزى للتعمير، إلى أن مشروعات "حياة كريمة" بمحافظة بنى سويف، تشمل أيضاً، إنشاء 35 وحدة / مركز صحى، طبقاً لمنظومة التأمين الصحى الشامل، وتم رفع كفاءة خفيف لـ7 وحدات صحية، للارتقاء بالمنظومة الصحية والخدمات الطبية المُقدمة للمواطنين، إضافة إلى الانتهاء من إنشاء وتطوير 6 نقاط إسعاف، من إجمالى 10 نقاط يتم تنفيذها، و4 نقاط يتم تطويرها، لتحسين خدمات الإسعاف المقدمة للمواطنين، بجانب مشروعات إنشاء/ إحلال وتجديد 31 كوبرى على المجارى المائية، وتطوير/ توسيع 7 كبارى، بالتنسيق مع المختصين من وزارة الرى بما يحقق تنفيذ الأعمال المطلوبة، وعدم تأثر المجارى المائية بهذه الأعمال، وتحقق الكبارى الربط المطلوب بين أجزاء القرية الواحدة وبين القرى وبعضها، وتم الانتهاء من 29 كوبرى (24 إنشاء / إحلال وتجديد – 5 تطوير وتوسيع)، وجار تنفيذ الباقى.

وأوضح اللواء محمود نصار، أنه تم الانتهاء من أعمال تطوير وتدعيم شبكات الكهرباء والإنارة العامة بـ8 قرى، وجار العمل بباقى القرى، لتحسين الخدمات المُقدمة للمواطنين فى مجال الكهرباء والإنارة العامة، بجانب أعمال إنشاء 4 وحدات اجتماعية، ورفع كفاءة وحدتين، وإنشاء 4 مراكز لتنمية الأسرة، وإنشاء مركز تأهيل ضمن خدمات التضامن الاجتماعى، وتم الانتهاء من رفع كفاءة وحدة اجتماعية، وجار تنفيذ باقى مشروعات التضامن الاجتماعى، إضافة إلى مشروعات إنشاء ورفع كفاءة شبكة الطرق داخل القرى، وبين القرى وبعضها لتسهيل حركة المواطنين، وسهولة الوصول للخدمات، والمساهمة في تنمية القرى، ويتم بدء العمل بها بعد الانتهاء من تنفيذ شبكات المرافق بهذه الطرق.