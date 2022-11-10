شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الاستراتيجية الجديدة لوزارة قطاع الأعمال العام فى 12 معلومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنتهج وزارة قطاع الأعمال العام، استراتيجية جديدة للتعامل مع الشركات ،سواء الشركات القابضة أو الشركات التابعة، بهدف تعظيم مواردها المالية مع تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتوطين التصنيع المحلي وزيادة الأرباح والصادرات، وذلك وفقا لتوجيهات الدكتور مهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام.. تعرف عليها فى 12 معلومة .

1- العمل على النهوض بأداء الشركات وتحسين اقتصاديات التشغيل وتعظيم الأرباح والعوائد المحققة.

2- الاهتمام بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص خاصة في ضوء وثيقة سياسة ملكية الدولة وإيمانًا بدور القطاع الخاص وضرورة التكامل لتحقيق التنمية الاقتصادية.

3- وضع استراتيجيات لمختلف المشروعات تتضمن أهدافًا محددة وواضحة وإعداد دراسات جيدة للأسواق المستهدفة مع تطوير أساليب التسويق والبيع.

4- بذل المزيد من الجهد لتوطين التصنيع المحلي وزيادة قيمة صادرات الشركات للخارج والقدرة التنافسية لمنتجاتها.

5- ترشيد الإنفاق وتعزيز حوكمة المصروفات والالتزام بتنفيذ برامج الصيانة في الشركات التابعة.

6- فتح المجال أمام أصحاب الأفكار الجديدة داخل الشركات والتي تسهم فى تحسين الأداء وتحقيق صالح الشركات، وتحفيز العاملين على الإبداع والابتكار.

7- تم إدخال تعديلات على اللائحة الاسترشادية للموارد البشرية، بهدف الحفاظ على حقوق العاملين وعدم الإضرار بمستحقاتهم.

8- يجري التواصل والتنسيق المستمر مع مختلف الجهات المعنية في هذا الشأن لخروج لائحة تحقق التوازن بين مصالح الشركات والعاملين، على أن يتم التطبيق طبقا لنشاط كل شركة.

9- اهتمام الوزارة بالاستثمار في رأس المال البشري وتدريب العاملين لتنمية مهاراتهم ورفع كفاءتهم.

10 - تنظيم دورات تدريبية من خلال مركز معلومات قطاع الأعمال العام.

11- التواصل مع عدد من الجهات العلمية والبحثية فى هذا الشأن.

12- الاهتمام بقطاع البحوث والتطوير فى الشركات ومواكبة التطور العالمى فى المجالات الصناعية المختلفة.