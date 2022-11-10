الاقتصاد

7 آليات لتطوير وتنشيط مصانع الغزل والنسيج الجديدة.. تعرف عليها

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القاهرة - سامية سيد - تواصل الشركة القابضة للغزل والنسيج ، أعمال تطوير مصانع الغزل والنسيج والملابس الجديدة بتكلفة تصل لنحو 23 مليار جنيه ، مع تطبيق آليات جديدة تزامنا مع تطوير المصانع ، وفق توجيهات الدكتور مهندس محمود عصمت ، وزير قطاع الأعمال العام .. تعرف عليها .

 

 

1- تنشيط عمليات البيع والتسويق في السوق المحلي والأسواق الخارجية بأسلوب احترافي ، يتناسب مع الاستثمارت الضخمة الجاري ضخها في تطوير قطاع الغزل والنسيج.

 

2- زيادة في الطاقات الإنتاجية بجودة عالية، بهدف الحفاظ على مكانة القطن المصري عالميا بمنتجات مصنوعة بالكامل في مصر.

 

3- إعادة تعريف المستهلك  بمنتجات الشركات التابعة وزيادة الحصة السوقية.

 

 4- يجري إنشاء شبكة متميزة من الفروع الحديثة وتوفير خدمة التسوق الإلكتروني.

 

5- تطوير مبيعات أسواق التصدير.

 

6- تنشيط عمليات البيع لتجار الجملة .

 

7- إضافة عملاء جدد، إلى جانب زيادة المبيعات للمؤسسات والشركات والمصانع.

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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