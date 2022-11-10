أهم مؤشرات أسعار النفط والغاز الأربعاء.. إنفوجراف

القاهرة - سامية سيد - نشرت منظمة الدول العربية المصدرة للبترول، مؤشرات أسعار النفط ومشتقاته وأسعار الغاز الطبيعى،اليوم الأربعاء،حيث سجل خام القياس العالمى برنت تسليم شهر يناير 94.97دولار للبرميل، وسجل خام غرب تكساس 88.54دولار للبرميل، كما سجل متوسط سلة خامات أوبك 95.36دولار للبرميل لشهر نوفمبر 2022.

محمد يوسف

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