دعوة العالم للوصول إلى فضاء سيبراني آمن وموثوق يمكن من النمو والازدهار

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وقال أمير منطقة الرياض في افتتاح المنتدى إن قطاع الأمن السيبراني يشهد تطورا متسارعا تتصاعد معه وتيرة التحديات التي يواجهها هذا القطاع الحيوي المهم؛ مما يجعل تعزيز وتضافر الجهود الدولية في الأمن السيبراني أكثر إلحاحا من أي وقت مضى.ودعا جميع الشركاء حول العالم إلى العمل مع المنتدى الدولي للأمن السيبراني؛ للوصول إلى فضاء سيبراني آمن وموثوق، يمكن من النمو والازدهار لجميع شعوب العالم.
وأكد الأمير فيصل بن بندر أن المملكة حرصت وفق رؤية 2030 على تعزيز مكتسباتها التنموية والاجتماعية والاقتصادية، في المجالات كافة، ومنها مجال الأمن السيبراني الذي أولاه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، عناية كبيرة ودعما متزايدا، حتى أثمر ذلك عن حصول المملكة على المرتبة الثانية دوليا في المؤشر العالمي للأمن السيبراني لعام 2021.
ورحب بحضور وضيوف المنتدى في مدينة الرياض، راجيا الله أن يحقق النجاح المأمول وغاياته النبيلة.
من جانبه أوضح محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني المهندس ماجد المزيد، أن المنتدى الدولي للأمن السيبراني يهدف إلى دعم المناقشات وأوجه التعاون حول موضوعات الأمن السيبراني العالمي، ويمثل منصة لصناعة الشراكات وتبادل الرؤى الجديدة التي يقودها الابتكار والإبداع والاستثمار في مختلف القطاعات، متمنيا أن تسهم مخرجات المنتدى في تحقيق الازدهار وتعزيز أمن وموثوقية الفضاء السيبراني في العالم.
ويشهد المنتدى على مدى يومين انعقاد أكثر من 30 جلسة حوارية تتناول خمسة محاور أساسية تناقش آفاق التغيير في المشهد السيبراني، والاقتصادات السيبرانية، والتطور الجيوسيبراني، ومستقبل العمل السيبراني، والأمن السيبراني للجميع، حيث يعد منصة تفاعلية عالمية لكل المعنيين والمختصين بمجال الأمن السيبراني من ممثلي القطاعات الحكومية والخاصة، والمنظمات غير الربحية، والأوساط التعليمية والأكاديمية حول العالم، بهدف نقل المعرفة حول موضوعات الأمن السيبراني، وبناء أسس التعاون بين الدول والمنظمات ليصبح قطاع الأمن السيبراني عنصرا ممكنا في مواجهة التحديات المستقبلية، وصناعة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة وحول العالم.
المنتدى الدولي للأمن السيبراني:
- يستمر يومين (9 ـ 10 نوفمبر 2022)
- يعقد 30 جلسة حوارية
- يشارك 120 متحدثا
- يتناول 5 محاور أساسية
- آفاق التغيير في المشهد السيبراني
- الاقتصادات السيبرانية
- التطور الجيوسيبراني
- مستقبل العمل السيبراني
- الأمن السيبراني للجميع
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