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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - المفوضية الأوروبية حذرت دول منطقة اليورو من أن التوسع المالي وزيادة الإنفاق الحكومي لمكافحة أزمة الطاقة يمكن أن يزيدا التضخم سوءا. ودعت المفوضية دول منطقة اليورو التي تبنت التوسع المالي، على المضي قدما نحو تطبيق إجراءات محددة تدعم الأسر والشركات الضعيفة فقط. ولفت المفوض الأوروبي لشؤون الاقتصاد باولو جينتيلوني إلى أن آخر البيانات من بروكسل، أظهرت توسعا ماليا بنحو 200 مليار يورو خلال العام الحالي، وهو ما يعادل 2% من الناتج المحلي الإجمالي، مشيرا إلى أن هذا التوسع المالي الكبير سيزيد ضغوطات التضخم، رغم ضرورة التدخل لمجابهة هذا الوضع. ولفت المفوض الأوروبي لشؤون الاقتصاد باولو جينتيلوني إلى أن آخر البيانات من بروكسل، أظهرت توسعا ماليا بنحو 200 مليار يورو خلال العام الحالي، وهو ما يعادل 2% من الناتج المحلي الإجمالي، مشيرا إلى أن هذا التوسع المالي الكبير سيزيد ضغوطات التضخم، رغم ضرورة التدخل لمجابهة هذا الوضع.

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