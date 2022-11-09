الغذاء والدواء

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جاء ذلك خلال زيارة وفد من الهيئة العامة للغذاء والدواء برئاسة الرئيس التنفيذي للمعهد الدكتور هشام الجضعي، وذلك في إطار تعزيز العلاقات مع الجهات الدولية المماثلة لها.وبحثت خلال الزيارة أوجه التعاون بين الجانبين في بناء القدرات والتدريب التطبيقي في التصنيع الحيوي، بما في ذلك نقل التقنية التحليلية وتوفير المعايير المرجعية.
ويعد المعهد مركزا عالميا يوفر حلولا مميزة للتدريب والبحث لصناعة المستحضرات الصيدلانية الحيوية، وتتمثل مهمته في دعم صناعة تلك المستحضرات من خلال توفير تجربة تعليمية في بيئة متقدمة، وإجراء أبحاث رائدة في المجالات الرئيسة لتصنيع المستحضرات الصيدلانية.
يذكر أن الهيئة أولت اهتماما بالتقنية الحيوية؛ لما لها من أهمية في مستقبل إنتاج الأغذية والأدوية، إضافة إلى سرعة نموها عالميا واعتماد الكثير من الدول عليها في الزراعة والمنتجات الغذائية والدوائية.
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