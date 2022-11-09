شكرا لقرائتكم خبر غرفة ينبع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل



وأوضحت الورشة أن البرنامج يهدف إلى دعم عملية التنمية الاقتصادية في المملكة في تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والمساهمة في تمويلها بتقديم خدمات تمويلية متكاملة للمؤهلين للحصول على التمويل، وتوفير التدريب والرعاية لرواد ورائدات الأعمال.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - غرفة ينبع نظمت ورشة عمل افتراضية بعنوان «عندك مشروع جديد حاضرين نمولك لـ300 ألف ريال» وتناولت الورشة التي قدمها مدير إدارة المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالغرفة سامي العنيني، محاور عدة أبرزها: تقديم نبذة عن برنامج إرادة لتمويل المشاريع والذي تقدمه غرفة ينبع بغرض دعم ورعاية وتمويل رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والناشئة بكل من محافظة ينبع، وبدر والعيص وأملج، والتي تتيح للغرفة رعاية 100 مشروع من المشاريع المتناهية في الصغر بمبلغ 22 مليون ريال، بقيمة 300 ألف ريال كسقف أعلى للمشروع الواحد، وقد تم تمويل 78 مشروعا بمبلغ يصل إلى 20 مليون ريال.وأوضحت الورشة أن البرنامج يهدف إلى دعم عملية التنمية الاقتصادية في المملكة في تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والمساهمة في تمويلها بتقديم خدمات تمويلية متكاملة للمؤهلين للحصول على التمويل، وتوفير التدريب والرعاية لرواد ورائدات الأعمال.

كانت هذه تفاصيل خبر غرفة ينبع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.