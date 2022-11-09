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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - المواصفات السعودية تنظم اليوم الملتقى السنوي للجودة تحت شعار «الجودة.. وعي وكفاءة» بالتزامن مع اليوم العالمي للجودة، بحضور ومشاركة عدد من المتخصصين والمهتمين بمجال الجودة.

وأوضحت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة أن الملتقى سيناقش عددا من الموضوعات وأوراق العمل ذات العلاقة بالجودة، ومن أبرزها: أثر تطبيق معايير التميز المؤسسي على أداء المنشآت الفائزة بجائزة الملك عبدالعزيز للجودة، ودور المواصفات في دعم التصنيع المحلي، والجودة والتميز المؤسسي في التعليم العالي، وثقافة المنظمة وأثرها على تطور الجودة.

ويهدف الملتقى إلى تعزيز إسهام الجودة وتوضيح دورها الفاعل في تطوير الأعمال، بما يسهم في تحقيق التنمية الوطنية المستدامة، إضافة إلى تسليط الضوء على التجارب الناجحة بين مختلف القطاعات بالمملكة في هذا المجال.

ويعد الملتقى السنوي للجودة فرصة للمهتمين والمختصين بمجالات الجودة للتعرف على التطبيقات الحديثة في استدامة الجودة لدى

القطاعات المختلفة.