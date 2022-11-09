الاقتصاد

المواصفات السعودية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - المواصفات السعودية تنظم اليوم الملتقى السنوي للجودة تحت شعار «الجودة.. وعي وكفاءة» بالتزامن مع اليوم العالمي للجودة، بحضور ومشاركة عدد من المتخصصين والمهتمين بمجال الجودة.

وأوضحت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة أن الملتقى سيناقش عددا من الموضوعات وأوراق العمل ذات العلاقة بالجودة، ومن أبرزها: أثر تطبيق معايير التميز المؤسسي على أداء المنشآت الفائزة بجائزة الملك عبدالعزيز للجودة، ودور المواصفات في دعم التصنيع المحلي، والجودة والتميز المؤسسي في التعليم العالي، وثقافة المنظمة وأثرها على تطور الجودة.

ويهدف الملتقى إلى تعزيز إسهام الجودة وتوضيح دورها الفاعل في تطوير الأعمال، بما يسهم في تحقيق التنمية الوطنية المستدامة، إضافة إلى تسليط الضوء على التجارب الناجحة بين مختلف القطاعات بالمملكة في هذا المجال.

ويعد الملتقى السنوي للجودة فرصة للمهتمين والمختصين بمجالات الجودة للتعرف على التطبيقات الحديثة في استدامة الجودة لدى

القطاعات المختلفة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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