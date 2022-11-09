شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الدواجن توقع بروتوكول مع التموين الأسبوع المقبل لتفعيل البورصة السلعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توقع شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالجيزة بروتوكول تعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية بحضور ممثل لوزارة الزراعة، وذلك الأسبوع المقبل، بهدف إدراج الدواجن الحية والبيض والأسماك في البورصة السلعية، لتقليل حلقات التداول على هذه السلع وخفض أسعارها.

وقال سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية، إن البروتوكول يهدف للحد من ارتفاع أسعار السلع نتيجة زيادة حلقات التداول عليها، وخفض الأسعار لأن البورصة السلعية سيكون ممثل فيها المزارع والمجازر، الأمر الذي يقلل الفجوة بين سعر المزرعة والمستهلك إلى 12 جنيها.

وأضاف في تصريحات خاصة، أنه سيتم ربط المزارع بالمجازر مباشرة لخفض تكاليف النقل وتقليل الفجوات السعرية في أهم سلعة بالسوق الغذائي وهي الدواجن، مشيرا إلى أن تقليل حلقات التداول على الفراخ البيضاء سيؤدى إلى تراجع أسعارها، وأن تفعيل البورصة السلعية يساهم في خفض الأسعار خلال الشهور القادمة.

وأشار إلى أن تدشين بورصة سلعية للدواجن سيكون مدرج فيها 3 قطاعات رئيسية: الأولى المزارع، والثانية شركات الأدوية، والثالثة الأعلاف، وهنا من خلال هذه المدخلات ستنجح البورصة السلعية في تحديد سعر مناسب لتداول الدواحن، ومن ثم علاج أي خلل في عملية التسعير.