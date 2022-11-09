60 مليارا استثمارات السعودية لشراكات المياه حتى 2027

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشف الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لشراكات المياه، المهندس خالد القريشي، أن حجم الاستثمارات في المشاريع التي تندرج تحت مظلة الشركة يبلغ أكثر من 60 مليار ريال خلال السنوات الخمس المقبلة، حيث تعمل الشركة حتى 2027 على تنفيذ 11 مشروعا لتحلية المياه، و25 مشروعا لمعالجة مياه الصرف الصحي، و14 مشروعا للخزن الاستراتيجي، إضافة إلى 9 مشاريع خطوط نقل مياه.

وأوضح القريشي، خلال حفل تسليم الشركات الفائزة بجائزتها السنوية، برعاية وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس المديرين بالشركة المهندس عبدالرحمن الفضلي، أن الشركة عملت منذ تأسيسها قبل نحو 20 عاما، وبالتعاون مع بيوت الخبرة على توفير إمدادات المياه المحلاة في المملكة، وتعظيم الفائدة من المياه المعالجة، بطرح محطات مستقلة يتم إنشاؤها وتشغيلها عن طريق القطاع الخاص، ونعمل لرفع مشاركته إلى نسبة 100% من إنتاج المياه في 2030.

وسلم نائب وزير البيئة والمياه والزراعة عضو مجلس المديرين المهندس منصور المشيطي الفائزين الجوائز التي تقدمها الشركة إلى الشركات المتميزة في المشاريع، التي تنفذها بالتعاون مع القطاع الخاص.

وذكر القريشي أن الشركات الفائزة في جوائز «شراكات» تمثل الشركات المتميزة في أعمالها، مبينا أن الجوائز تأتي بهدف تحفيز الشركات الأخرى لعمل أفضل ما يمكن للوصول إلى مستويات احترافية ومتقدمة في تنفيذ الأعمال، نظرا لحجم أعمال الشركة ومشاريعها التي تمتد على مختلف مناطق مملكتنا الحبيبة.

وقدمت الشركة السعودية لشراكات المياه ثلاث جوائز للشركات الفائزة، في ثلاثة مجالات وهي جائزة «التميز في الإقفال المالي»، وجائزة التميز في تنفيذ المشروع، وجائزة «التميز التشغيلي». يذكر أن الشركة السعودية لشراكات المياه تعد لاعبا أساسيا في قطاع المياه السعودي، حيث تقوم بطرح مشاريع للقطاع الخاص بوصفها المشتري الرئيس للمياه؛ لترفع مساهمة الاستثمارات الخاصة في مجال المياه.

استثمارات الشركة السعودية لشراكات المياه (2022 ـ 2027)

حجم الاستثمارات +60 مليار ريال

تتضمن تنفيذ

11 مشروعا لتحلية المياه

25 مشروعا لمعالجة مياه الصرف

14 مشروعا للخزن الاستراتيجي

9 مشاريع خطوط نقل مياه