منشآت تدعم مشاركة 6 رواد أعمال في مؤتمر قمة الويب العالمي للتقنية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعمت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» مشاركة 6 رواد أعمال في مؤتمر قمة الويب العالمي للتقنية Web Summit، الذي اختتمت أعماله في العاصمة البرتغالية لشبونة، ويعد أضخم تجمع للشركات التقنية في أوروبا، ويحضره سنويا أكثر من 70 ألف زائر من 160 دولة، كما شهد حضور رواد أعمال ومبتكرين وصناع قرار ومستثمرين، إضافة إلى متحدثين وخبراء عالميين.

وشاركت الهيئة في المؤتمر عبر دعم وتمكين 6 مشاريع سعودية ناشئة من المشاركة في المؤتمر، وذلك من خلال توفير مساحات لرواد الأعمال السعوديين لعرض مشاريعهم الريادية في المؤتمر أمام المستثمرين والمهتمين، والالتقاء بأقرانهم من أنحاء العالم، إضافة إلى الاستفادة من الجلسات الحوارية والفعاليات المختلفة التي تخللت الفعالية.

وحرصت منشآت على اختيار مشاريع ريادية واعدة لتقديمها لزوار المؤتمر، تنوعت ما بين التقنية وعلم البيانات والإدارة وغيرها، حيث شاركت في المؤتمر منصة «ليندو» التي تقدم خدماتها في التقنية المالية، ومنصة «سيارة» المتخصصة في بيع السيارات الجديدة والمستعملة عبر الإنترنت، و»كوانت» المعنية بتقديم خدماتها في تحليل البيانات، ومنصة «كرز» المتخصصة في القطاع الصحي، و»لوسيدا» التي تقدم خدمات متنوعة في تحليل البيانات، و»تسخير» المتخصصة بتنظيم وإدارة الجمعيات.

وشهد مؤتمر «قمة الويب» هذا العام حضور أكثر من 1000 مستثمر، ومشاركة 2300 شركة ناشئة، وجلسات حوارية شارك فيها أكثر من 1000 متحدث، إضافة إلى حاضنات أعمال ومسرعات، ومساحات للابتكار والنقاشات والاستشارات وورش العمل.

وتعمل «منشآت» بشكل مستمر على تصميم وتطوير برامج ومبادرات وخدمات محفزة لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، ونشر ثقافة وفكر العمل الحر وروح ريادة الأعمال والمبادرة والابتكار، وتنويع مصادر الدعم المالي للمنشآت، وذلك لتعزيز نموها واستدامة أعمالها.

المشاركون في المؤتمر

