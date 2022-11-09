تسليم 990 وحدة سكنية لمستفيدي مشروع الجوهرة بجدة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأ برنامج سكني بتسليم 990 وحدة سكنية للأسر السعودية المستفيدة بمشروع الجوهرة ريزيدنس بمحافظة جدة، بعد انتهاء أعمال البناء وإيصال الخدمات والبنية التحتية للمشروع كاملا، في إطار حرص البرنامج على تسليم الوحدات للمستفيدين فور الانتهاء منها.

ويأتي ذلك نتيجة الشراكة الفاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص، عبر برنامج شراكات الذي يهدف إلى توفير حلول ومنتجات سكنية متنوعة، تتوافق مع احتياجات المواطنين بأسعار تنافسية مدعومة، سعيا إلى تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية المملكة 2030 - برفع نسبة التملك إلى 70% بحلول 2030.

وجاء بدء التسليم في المشروع استكمالا لما تم تسليمه مسبقا ضمن عدد من المشاريع التي تشهدها منطقة مكة المكرمة، على أن يتبعه تسليم مزيد من المشاريع للمستفيدين خلال الفترة المقبلة، في إطار حرص «سكني» على تمكين الأسر السعودية من تملك المسكن الأول، والاستفادة من الخيارات السكنية المتنوعة التي يوفرها البرنامج.

ويقع المشروع شمال محافظة جدة، بين طريق الحرمين وطريق المدينة، وشمالا عن مطار جدة الدولي ومستشفى الملك فيصل التخصصي الجديد، وجنوبا عن ملعب الجوهرة، وصممت وحداته بأعلى معايير الجودة والمواصفات، وروعي فيها تنوع مساحات الوحدات السكنية لتلبي احتياجات الأسرة، كما يهتم المشروع بجودة الحياة للسكان، خلال توفير المسطحات الخضراء، وأماكن لممارسة الرياضة، والمناطق الترفيهية للأطفال وأسرهم.

يذكر أن موقع وتطبيق سكني يقدم مجموعة من التسهيلات والخدمات السكنية التي تشمل: المستشار العقاري، وإصدار شهادات ضريبة التصرفات العقارية للمنزل الأول، والحصول على عرض أسعار الجهات التمويلية، وإصدار عقود الأراضي الكترونيا، والاستفادة من خدمة التصاميم الهندسية و»المقاول المعتمد»، وخدمة التمويل الالكتروني و«السوق العقاري»، فضلا عن التسجيل والاستحقاق الفوري، وإصدار رخص البناء الكترونيا، ويمكن الاستفادة من جميع الخدمات والخيارات السكنية والحلول التمويلية، خلال الرابط الخاص بسكني، أو بالاتصال على الرقم الموحد للعناية بالمستفيدين، للإجابة عن جميع التساؤلات والاستفسارات، أو زيارة مركز «سكني» الشامل في الرياض وجدة والمدينة المنورة والخبر.

مشروع الجوهرة ريزيدنس

