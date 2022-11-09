مستثمرون مصريون يطرحون على السعوديين فرصا في 7 مدن جديدة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - طرحت هيئة التجمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان المصرية خلال لقائها بأعضاء اللجنة الوطنية العقارية في اتحاد الغرف السعودية في الرياض، الفرص الاستثمارية المتاحة للمستثمرين السعوديين في 7 مدن مصرية جديدة، تشمل الأنشطة العقارية والعمرانية والتجارية والترفيهية وغيرها.

وناقش اللقاء الذي عقد في مقر اتحاد الغرف السعودية، آليات توفير الأراضي وتلبية طلبات الاستثمار من خلال آلية التخصيص الفوري للأراضي وبالسداد النقدي والعيني التي تمكن المستثمر من الحصول على الأرض في مدة لا تتجاوز شهرا.

توفير شراكات

وأوضح رئيس اللجنة الوطنية العقارية في اتحاد الغرف السعودية محمد المرشد أن الاستثمارات السعودية في مصر تتوزع بقطاعات عدة، من أهمها: التشييد والبناء والاتصالات وتقنية المعلومات والصناعة والسياحة والخدمات، داعيا أصحاب الأعمال المصريين لتوفير شراكات مع نظرائهم السعوديين للاستفادة من فرص الاستثمار العقاري في مشاريع رؤية المملكة 2030، مثل نيوم والقدية والبحر الأحمر التي سيكون للقطاع العقاري فيها دور بارز.

وبين أن خطط التوسعات العمرانية المستقبلية بجمهورية مصر خاصة فيما يتعلق بالمدن الجديدة تعد من أهم مجالات الشراكة الاستثمارية المستهدفة بين قطاع الأعمال السعودي المصري، التي من أهم بوادرها إعلان صندوق الاستثمارات العامة عن إطلاق «الشركة السعودية المصرية للاستثمارات» بهدف الاستثمار في المجالات الواعدة في مصر، وفي مقدمتها قطاعات البنية التحتية والعقارات. ونوه المرشد بالنمو في العلاقات الاقتصادية السعودية المصرية، حيث زاد حجم التبادل التجاري بأكثر من 88% في آخر عامين، وذلك من 7.7 مليارات دولار عام 2020 إلى 14.5 مليار دولار عام 2021، فيما تضاعفت الصادرات السعودية إلى مصر بنسبة 106% من 5 مليارات دولار إلى 10.3 مليارات دولار، كما ارتفعت الصادرات المصرية للسعودية بنسبة 56% من 2.7 مليار دولار إلى 4.2 مليارات دولار ، كما بلغ حجم الاستثمارات السعودية في مصر أكثر من 32 مليار دولار، وذلك من خلال أكثر من 6800 شركة سعودية، وفي المقابل بلغت الاستثمارات المصرية في السعودية نحو 5 مليارات دولار من خلال أكثر من 802 شركة مصرية.

الاستفادة من الفرص

من جهته سلط نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية بوزارة الإسكان المصرية المهندس عبدالمطلب عمارة، الضوء على دور الهيئة في إنشاء وتنمية المجتمعات العمرانية الجديدة بمصر، وإجراءات تخصيص الأراضي بالطلب والسداد النقدي والعيني، والحصول على الفرص الاستثمارية الواعدة بالمدن الجديدة، موضحا أن جملة استثمارات الهيئة بلغت نحو 363 مليار جنيه، وذلك في مشاريع البنية التحتية والإسكان والخدمات والزراعة وغيرها، داعيا أصحاب الأعمال والمطورين العقاريين السعوديين إلى الاستفادة من تلك الفرص.

40 مدينة جديدة

بدوره نوه نائب رئيس جمعية أصحاب الأعمال المصريين المهندس فتح الله فوزي بما تشهده المملكة ومصر من نهضة عمرانية وما توفره رؤية البلدين 2030 من فرص في قطاع التشييد والبناء، موضحا أن الحكومة المصرية تعمل على تنفيذ أكثر من 40 مدينة جديدة، بما فيها العاصمة الإدارية الجديدة، وتحفيز البنية التحتية والقطاع الخاص المصري والعربي للاستثمار في المدن الجديدة من خلال أسعار أراضٍ بسعر مناسب، والمشاركة مع المستثمر، لافتا إلى تطور قطاع السياحة والترفيه بالمملكة، مؤكدا ضرورة الاستفادة من المزايا النسبية لكل بلد في تحقيق التكامل وعمل مشروعات مشتركة.

الاستثمارت السعودية في مصر

32 مليار دولار حجم الاستثمارات

6800 شركة سعودية

الاستثمارات المصرية في السعودية

5 مليارات دولار حجم الاستثمارات

802 شركة مصرية