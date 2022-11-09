الاقتصاد

أبو ظبي الإسلامي يسجل أعلى سعر للبيع والشراء.. ارتفاع جديد في أسعار الدولار مقابل الجنيه

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الشارقة - اميمة ياسر - ارتفعت أسعار الدولار، الأربعاء، 9 نوفمبر، مقابل الجنيه في البنوك خلال التعاملات، بمقدار قرشين.

 

وسجل مصرف أبو ظبي الإسلامي، أعلى سعر للشراء والبيع، بواقع 24.39 جنيها، و24.42 جنيها على الترتيب.

وفيما يلي أسعار الدولار في البنوك:

البنك الأهلي المصري: 24.32 جنيه للشراء، و24.37 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

بنك مصر: 24.32 جنيه للشراء، و24.37 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 24.35 جنيه للشراء بزيادة 5 قروش، و24.42 جنيه للبيع بزيادة قرشين.

بنك القاهرة: 24.32 جنيه للشراء، و24.39 جنيه للبيع بزيادة قرشين للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 24.37 جنيه للشراء، و24.42 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

البنك العربي الأفريقي: 24.31 جنيه للشراء، و24.38 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 24.32 جنيه للشراء، و24.42 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 24.32 جنيه للشراء، و24.42 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 24.39 جنيه للشراء بزيادة 4 قروش، و24.42 جنيه للبيع بزيادة قرشين.

بنك البركة: 24.30 جنيه للشراء، و24.40 جنيه للبيع.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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