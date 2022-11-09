شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الاقتصاد اليوم الأربعاء.. وفاة رؤوف غبور واستقرار سوق الذهب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات الماضية عددا من الأحداث الاقتصادية الهامة التي تناولت أداء بورصة الذهب في مصر وكذلك تداولات الأسهم في البورصة المصرية، وكذلك نشاط الوزارات المخلتفة في مؤتمر cop27.

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شاركت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم، بحدث "أسواق الكربون الطوعية بالبورصة المصرية"، والمنعقد خلال أحداث يوم التمويل، وذلك بحضور رئيس مجلس الوزراء وعددًا من الوزراء، والمنعقد ضمن فعاليات الدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ COP27، والذي تستضيفه مصر بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 7 - 18 نوفمبر، بحضور عدد من رؤساء دول العالم، ومشاركة دولية واسعة.

وخلال كلمتها أوضحت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ضرورة بذل المزيد من الجهد لتسريع العمل المناخي، لافته إلى أن أحدث تقرير صادر عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ يشير إلى أن كل الدول مقصّرة إلى حد كبير، حيث تقل التدفقات المالية بمقدار من ثلاثة إلى ستة أمثال المستويات المطلوبة بحلول عام 2030، مشيره كذلك إلى ما ذكره مؤتمر الأطراف cop26 بوضوح أن الدول الأطراف لم تفِ بعد بالتزاماتها بتحقيق هدف 100 مليار دولار.

وأوضحت السعيد إن أخذ تغير المناخ في الاعتبار في جميع السياسات الإنمائية والاقتصادية أصبح أولوية، حيث أن التمويل الأخضر والتمويل المتعلق بالمناخ يؤديان دورًا متناميًا في السياسات الاقتصادية والمالية للدول النامية.



وزير الصناعة ينعي رؤوف غبور وأشارت السعيد إلى تطبيق مصر، لآليات مبتكرة للتمويل، بما في ذلك تنفيذ معايير الاستدامة لتخضير خطة الاستثمار الوطنية، فضلًا عن إطلاق أول سندات خضراء عامة وخاصة في الشرق الأوسط وأفريقيا.وزير الصناعة ينعي رؤوف غبور نعى المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، الدكتور رؤوف غبور رئيس مجموعة شركات غبور والعضو المنتدب ورئيس مجلس إدارة شركة جي بي غبور أوتو، الذي وافته المنية اليوم بعد صراع مع المرض. وقال الوزير أن الفقيد يعد أحد رموز الصناعة في مصر حيث ساهم على مدى سنوات طويلة فى دعم وتطوير صناعة السيارات المصرية ، كما كانت له اسهامات متميزة فى مجال تنمية المجتمع المدنى . ويتقدم الوزير بخالص العزاء لأسرة الفقيد وجميع رجال الصناعة فى مصابهم الأليم ، داعياً المولى - عز وجل - أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. زيادة الاستثمارات زيادة الاستثمارات السعودية لـ50 مليار دولار بنهاية 2022