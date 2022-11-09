شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التجارة والصناعة ينعى رحيل رؤوف غبور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، الدكتور رؤوف غبور رئيس مجموعة شركات غبور والعضو المنتدب ورئيس مجلس إدارة شركة جي بي غبور أوتو، الذي وافته المنية اليوم بعد صراع مع المرض.

وقال الوزير أن الفقيد يعد أحد رموز الصناعة في مصر حيث ساهم على مدى سنوات طويلة فى دعم وتطوير صناعة السيارات المصرية ، كما كانت له اسهامات متميزة فى مجال تنمية المجتمع المدنى .

ويتقدم الوزير بخالص العزاء لأسرة الفقيد وجميع رجال الصناعة فى مصابهم الأليم ، داعياً المولى - عز وجل - أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.