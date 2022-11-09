شكرا لقرائتكم خبر عن صعود بورصات الخليج بختام تعاملات جلسة الأربعاء باستثناء هبوط الأسهم السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، باستثناء تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.69% خاسرًا 79.35 نقطة ليغلق عند مستوى 11407.18 نقطة

بورصة السعودية

تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.69% خاسرًا 79.35 نقطة ليغلق عند مستوى 11407.18 نقطة، وهبط مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.11% خاسرًا 21.80 نقطة ليغلق عند مستوى 19229.61 نقطة، وبلغ حجم التداول 120 مليون سهم بقيمة 4.8 مليار ريال.

وهبط 17 قطاعًا ببورصة السعودية على رأسها المرافق العامة بنسبة 3.03%، أعقبه السلع طويلة الأجل بنسبة 2.09%، يليه قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.87%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 1.67%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.53%، ثم قطاعي الاستثمار والتمويل، والأدوية بنسبة 1.34%، 1.18%، على التوالي، فيما ارتفعت قطاعات تجزئة السلع الكمالية، والسلع الرأسمالية، والإعلام والترفيه، والخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.44%، 0.4%، 0.39%، 0.32%، على التوالي.

وقفز 74 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "أميانتيت" بنسبة 7.82%، ثم سهم "ريدان" بنسبة 7.14%، ثم سهم "عناية" بنسبة 7.09%، وتراجع 132 سهمًا على رأسها سهم "أنعام القابضة" بنسبة 4.37%، ثم سهم "أكوا باور" بنسبة 4.21%، ثم سهم "البحر الأحمر" بنسبة 4.15%، فيما تصدر سهم "الحفر العربية" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 382.7 مليون ريال سعودي.

بورصة دبي

فيما ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.02% رابحًا 0.73 نقطة ليغلق عند مستوى 3385.07 نقطة، وبلغ حجم التداول 125.4 مليون سهم محققة ما قيمته 234.6 مليون درهم من خلال تنفيذ 5411 صفقة لعدد 34 سهمًا.

وقفزت 5 قطاعات ببورصة دبي على رأسها الخدمات بنسبة 1.18%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 0.55%، يليه قطاعي البنوك، والاتصالات بنسبة 0.35%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.02%، فيما تراجع قطاع السلع بنسبة 3.33%، ثم قطاعي المرافق العامة، والتأمين بنسبة 1.2%، 1.1%، على التوالي، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.48%.

وزاد 18 سهمًا على رأسها شركة تكافل الإمارات بنسبة 9.39%، ثم سهم الشركة الوطنية الدولية القابضة بنسبة 2.41%، وتراجع 12 سهمًا على رأسها شركة دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين بنسبة 8.33%، ثم سهم شركة الإمارات للمرطبات بنسبة 3.33%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 12.3 مليون ورقة بقيمة 76.7 مليون درهم.

بورصة أبو ظبي

وصعد مؤشر فاداكس 15 بسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.182% رابحًا 19.29 نقطة ليغلق عند مستوى 10589.23 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 2.485 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 348.2 مليون سهم، بقيمة 1.5 مليار درهم، عبر تنفيذ 17.4 ألف صفقة.

وقفز 5 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها المرافق بنسبة 2.59%، أعقبه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.79%، يليه قطاع التقديري للمستهلك بنسبة 0.54%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.39%، وأخيرًا قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.23%، فيما تراجع قطاعات الرعاية الصحية، والطاقة، والاتصالات بنسبة 2.62%، 1.23%، 0.05%، على التوالي.

وارتفع 33 سهمًا ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم "شركة الاتحاد للتأمين" بنسبة 14%، ثم سهم "شركة أريد" بنسبة 5.56%، ثم سهم "شركة إشراق للاستثمار" بنسبة 5.46%، وتراجع 19 سهمًا على رأسها سهم "شركة أبو ظبي الوطنية للتكافل" بنسبة 9.94%، ثم سهم "شركة صناعات أسمنت الفجيرة" بنسبة 9.26%، ثم سهم "شركة الخليج للمشاريع الطبية" بنسبة 7.04%، فيما تصدر سهم "الشركة العالمية القابضة" قائمة الأكثر نشاطًا بحسب القيمة وبلغت 244.8 مليون درهم.





بورصة البحرين

وصعد المؤشر العام لبورصة البحرين، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.01% رابحًا 0.21 نقطة ليغلق عند مستوى 1864.87 نقطة، وبلغ حجم التداول 371 ألف سهم بقيمة 262.7 ألف دينار بحريني.

وارتفع ببورصة البحرين قطاع المواد الأساسية بنسبة نمو 45.94% مدفوعًا بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.98%، ثم قطاع الصناعات بنسبة نمو 0.41% مدفوعًا بصعود سهم شركة البحرين لتصليح السفن بنسبة 0.11%، وصعد سهمي بيت التمويل الكويتي، بنك البحرين والكويت، بنسبة 1.12%، 0.21%، على التوالي.

فيما تراجع قطاع السلع الاستهلاكية الكمالية بنسبة انخفاض 43.05% بضغوط هبوط سهم شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة بنسبة 2.82%، ثم قطاع المال بنسبة انخفاض 8.29% بضغوط هبوط سهمي شركة البحرين الوطنية القابضة، بنك البحرين الوطني بنسبة 6.88%، 0.66%، على التوالي.

بورصة الكويت

كما ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 1% رابحًا 75.24 نقطة ليغلق عند مستوى 7571.60 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.96% رابحًا 80.68 نقطة ليغلق عند مستوى 8503.16 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 1.19% رابحًا 66.10 نقطة ليغلق عند مستوى 5600.42 نقطة، ونما مؤشر رئيسي 50 بنسبة 1.68% رابحًا 95.16 نقطة ليغلق عند مستوى 5769.63 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 335.9 مليون سهم بقيمة 72.7 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 14.9 ألف صفقة، وصعد 12 قطاعًا ببورصة الكويت على رأسها التكنولوجيا بنسبة 5.92%، أعقبه قطاع المواد الأساسية بنسبة 2.07%، يليه قطاع الخدمات المالية بنسبة 1.45%، ثم قطاعات الخدمات الاستهلاكية، والصناعة، والعقار بنسبة 1.2%، 1.17%، 1.13%، على التوالي، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.97%، ثم قطاعي السلع الاستهلاكية، والطاقة بنسبة 0.82%، 0.78%، على التوالي، ثم قطاعي المنافع، والاتصالات بنسبة 0.51%، 0.49%، على التوالي، وأخيرًا قطاع التأمين بنسبة 0.21%.