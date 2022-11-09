شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الاستثمار تبحث زيادة استثمارات شركة "أرتشيليك" العالمية فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، هاكان بولجورلو، الرئيس التنفيذي لشركة "أرتشيليك" العالمية، والتى تساهم بحوالى 16% من الناتج المحلى الإجمالى التركى، وذلك على هامش مشاركتهما فى مؤتمر المناخ (COP-27) المنعقد فى مدينة شرم الشيخ، لبحث التوسعات الاستثمارية الجديدة للشركة بمصر خلال الفترة المقبلة.

وأوضح عبد الوهاب أن شركة "بيكو" التابعة لمجموعة أرتشيليك قد قامت بضخ 100 مليون دولار هذا العام لإنشاء مصنعها فى مدينة العاشر من رمضان لإنتاج الأجهزة المنزلية بغرض التصدير وتغطية احتياجات السوق المحلية، موضحا أنه سيتم وضع حجر الأساس لمصنع الشركة فى 7 ديسمبر القادم ومن المتوقع إطلاق أول إنتاج للشركة بحلول الربع الأخير من عام 2023.

وبحث الجانبان خلال اللقاء إمكانية توسع الشركة لإنتاج أجهزة كهربائية أخرى، مثل مكيفات الهواء وأجهزة التليفزيون، للاستفادة من مزايا بيئة الاستثمار فى مصر.

كما بحث عبد الوهاب مع الرئيس التنفيذي لشركة "أرتشيليك" إمكانية ضخ استثمارات جديدة للشركة في مجال الصناعات الهندسية، بالإضافة إلى تطوير تطبيقات مالية تكنولوجية تدعم الدفع الإلكترونى والتحول الرقمى فى مصر، وقد تم الاتفاق على زيارة وفد فني من الشركة لبحث فرص الاستثمار والإجراءات التنفيذية للمشروعات محل اهتمام الشركة.

كما تطرق اللقاء لخطة الشركة المستقبلية فى تطوير خدمات البحث والتطوير وتأهيل العمالة بالتعاون مع الجامعات المصرية وذلك فى إطار التوسعات الاستثمارية المزمع تنفيذها فى مصر ونقل التكنولوجيا الحديثة من الخارج.

وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار على توفير مختلف التسهيلات والضمانات التي تحتاجها الشركة لضخ استثمارات جديدة، والتنسيق مع كافة الجهات المرتبطة بالاستثمار لمواجهة أي تحديات تواجه عمل الشركة، لتحقيق مخطط الدولة لخلق فرص عمل وتعزيز الصادرات.