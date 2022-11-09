كتب مذكراته وعانى من السرطان.. معلومات لا تعرفها عن إمبراطور السيارات رؤوف غبور بعد رحيله

الشارقة - اميمة ياسر - تصدر رؤوف غبور، رجل الأعمال الشهير، ورئيس شركة "جي بي أوتو"، محركات البحث في جوجل، بعد وفاته، الأربعاء، إثر إصابته بمرض سرطان البنكرياس.

وجاء خبر الوفاة بعد صراع طويل من المرض، حيث كان يعاني من سرطان البنكرياس، وتم احتجازه في المستشفى على مدار الأشهر القليلة الماضية.

وفي سبتمبر الماضي، تحدثت دينا غبور، ابنة رجل الأعمال، عن مرض والدها حين ظهرت في برنامج كلمة أخيرة مع الإعلامية لميس الحديدي، حيث قالت: "والدي فاضل له شهور، وهو مصاب بسرطان البنكرياس ومنتشر في جسمه".

كتب مذكراته

وأضافت: “في رحلة من رحلات العلاج في نيويورك وكان برفقة ابنه كمال ورجل الأعمال صلاح دياب وظل على مدار 12 ساعة يحكي على تجاربة وخبراته في الحياه فنصحه دياب بكتابة تلك المذكرات وأنا وإخوتي شجعناه أنا وكمال ونادر وأخبرناه أننا نحتاج معرفة تلك القصص خاصة رحلته بين الصعود والهبوط”.

وتابعت: “أقنعناه أن يكتب ويلقي دون أن تكون للنشر وإنما هي لأولاده مما منحها مصداقية أكبر كونها مكتوبة لأبنائه”.

وأضافت: “بعدما فرغ من كتبته لها وبذل فيها مجهوداً كبيراً أخبرنا دون تدخل منا أنه سيقوم بنشرها”.

وأوضحت أنه “بعدما قام بنشر تلك المذكرات لاقت صدى كبيراً لم نكن نتوقعه كأسرة وهو فرح وسعد بها كثيراً “.

من هو رؤوف غبور؟

ويعتبر رؤوف غبور أحد رموز الأعمال والصناعة في مصر والعالم العربي، حيث أسس مجموعة شركات "جي بي أوتو"، ويمتلك سجل حافل بالإنجازات.

الدكتور رؤوف كمال حنا غبور راجل أعمال مصري، وهو رئيس مجموعة شركات غبور والعضو المنتدب فى مصر ورئيس مجلس ادارة شركة جي بي غبور أوتو التى تأسست سنة 1985.

رؤوف غبور، عضو الهيئة العليا لحزب المصريين الأحرار.

أولاده دينا، ونادر عضو مجلس الإداره وكمال، وزوجته الراحله علا لطفي زكي وهبة.

مجموعة غبور:

هو مصنع مصرى للسيارات والحافلات والشاحنات والدراجات النارية يقع مقره في القاهرة.

تأسست الشركة عام 1960 من قبل الأخوين كمال وصادق غبور لأنهما أدركا أن قطاع السيارات كان سوقاً متنامياً.

كانت الشركة في أيامها الأولى تسمى غبور إخوان. في السابق، كانت المجموعة تصنع سيارات سافيم (لاحقاً RVI).

تعمل مجموعة غبور في قطاع السيارات والقطع والمكونات مع التركيز على شركات صناعة السيارات.

اليوم تقوم المجموعة بتصنيع (وتجميع) السيارات للعديد من العلامات التجارية مثل: باجاج أوتو وهيونداي وفولفو.

يقدر الإنتاج السنوي للوحدات حوالي 150.000 ألف وحدة، كما تعد مجموعة غبور حالياً أكبر مُصنع للسيارات في مصر.