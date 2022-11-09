في 10 بنوك.. تعرف على سعر الدولار مقابل الجنيه

الشارقة - اميمة ياسر -

ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك البركة مع بداية التعاملات، اليوم الأربعاء، مقارنة بمستوياته أمس، بينما هبط قرشين في البنك العربي الأفريقي، فيما استقر في 8 بنوك أخرى.

وأمس الثلاثاء، ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في بعض البنوك بين 5 قروش و12 قرشاً.

ونشر موقع "مصراوي" سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء.

البنك الأهلي المصري: 24.30 جنيه للشراء، و24.35 جنيه للبيع.

بنك مصر: 24.30 جنيه للشراء، و24.35 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 24.30 جنيه للشراء، و24.40 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 24.32 جنيه للشراء، و24.37 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 24.35 جنيه للشراء، و24.40 جنيه للبيع.

البنك العربي الأفريقي: 24.31 جنيه للشراء، و24.38 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 24.30 جنيه للشراء، و24.40 جنيه للبيع.

بنك كريدي أجريكول: 24.30 جنيه للشراء، و24.40 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 24.35 جنيه للشراء، و24.40 جنيه للبيع.

بنك البركة: 24.30 جنيه للشراء، و24.40 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.