في 10 بنوك.. تعرف على سعر الدولار مقابل الجنيه

الشارقة - اميمة ياسر -
ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك البركة مع بداية التعاملات، اليوم الأربعاء، مقارنة بمستوياته أمس، بينما هبط قرشين في البنك العربي الأفريقي، فيما استقر في 8 بنوك أخرى.
وأمس الثلاثاء، ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في بعض البنوك بين 5 قروش و12 قرشاً.
ونشر موقع "مصراوي" سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء.
البنك الأهلي المصري: 24.30 جنيه للشراء، و24.35 جنيه للبيع.
بنك مصر: 24.30 جنيه للشراء، و24.35 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية: 24.30 جنيه للشراء، و24.40 جنيه للبيع.
بنك القاهرة: 24.32 جنيه للشراء، و24.37 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي: 24.35 جنيه للشراء، و24.40 جنيه للبيع.
البنك العربي الأفريقي: 24.31 جنيه للشراء، و24.38 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.
بنك قناة السويس: 24.30 جنيه للشراء، و24.40 جنيه للبيع.
بنك كريدي أجريكول: 24.30 جنيه للشراء، و24.40 جنيه للبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 24.35 جنيه للشراء، و24.40 جنيه للبيع.
بنك البركة: 24.30 جنيه للشراء، و24.40 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.