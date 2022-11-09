شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة رجل الأعمال رءوف غبور بعد صراع مع المرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفي اليوم رجل الأعمال رؤوف غبور بعد صراع مع المرض.

والدكتور رؤوف كمال حنا غبور راجل أعمال مصرى رئيس مجموعة شركات غبور والعضو المنتدب ورئيس مجلس إدارة شركة جي بي غبور أوتو اللى اتأسست سنة 1985، وأولاده نادر رؤوف كمال غبور عضو مجلس الإدارة وكمال رؤوف كمال غبور وزوجته الراحلة علا لطفي زكي وهبة.

وتخرج رؤوف غبور من كلية طب عين شمس عام 1976، كانت ثروته الشخصية وقتها من أعماله نصف مليون جنيه، ليتوسع في أعماله بعد ذلك لتصل استثماراتها إلى 30 مليار جنيه، ويملك إحدى كبرى شركات السيارات العاملة في السوق المصري وعدد كبير من العلامات التجارية.