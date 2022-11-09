شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم الأربعاء 9 نوفمبر 2022 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 9 نوفمبر 2022 استقرار عند مستويات 1225 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر، وذلك لليوم الثاني على التوالى بعد تحركات ملحوظة في بعض جلسات التداول أمس ليصل الذهب 1235جنيها للجرام لكن الأسعار عادت للتراجع مرة أخرى.





أسعار الذهب في مصر:عيار 18 سجل 1050 جنيها.

عيار 21 سجل 1225 جنيهات.

عيار 24 سجل 1400 جنيه.

الجنيه الذهب 9800 جنيه.

وتنتظر الأسواق العالمية والمحلية خلال اليوم الأربعاء 9-11-2022 لتعلن عن مؤشر أسعار المستهلكين، وكذلك مؤشر أسعار المنتجين، كما تعلن أمريكا عن مؤشرات مخزون النفط الخام لديها، وهذا المؤشر سيكون له تأثير على أسعار النفط الخام في أمريكا والمنطقة.

وستعلن أمريكا غدا عن مؤشرات أسعار المستهلكين الأساسية، ومن بعده تعلن عن تقرير إعانة البطالة، ويختتم يوم الخميس مع إعلان مصر عن مؤشر أسعار المستهلكين