«بلومبرج»: قطر تودع مليار دولار في البنك المركزي المصري

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت وسائل إعلامية أن جهاز قطر للاستثمار أودع مليار دولار، لدى البنك المركزي المصري، مع اقتراب تنفيذ صفقة للاستحواذ على حصص حكومية في بعض الشركات الكبرى في مصر.

وبحسب ما نقلته وكالة "بلومبرج"، عن مصادر اليوم الأربعاء، فإن الجهاز السيادي القطري الذي يدير أصولاً بقيمة 445 مليار دولار، ضخ المبلغ فيما لا تزال المناقشات بشأن استحواذ على حصص مملوكة للدولة في شركات مصرية.

والشهر الماضي، نقلت الوكالة عن مصادر، لم تسمها، أن قطر تجري محادثات متقدمة مع مصر لاستثمار نحو 2.5 مليار دولار، من خلال شراء حصص حكومية في شركات قد تتضمن فودافون مصر.

ووفقاً لبلومبرج، فإنه من المتوقع أن يحصل جهاز قطر للاستثمار على نحو 20% من أسهم فودافون مصر، وذلك من ضمن حصة الشركة المصرية للاتصالات في الشركة والبالغة 45%.

وتمتلك مجموعة فودافون البريطانية 54.9% من أسهم شركة فودافون مصر، فيما تمتلك المصرية للاتصالات الحكومية نحو 45% منها منذ 2017.

وفي نوفمبر الماضي، أعلنت مجموعة فودافون العالمية موافقتها على نقل ملكية حصتها في شركة فودافون مصر إلى شركتها الجنوب أفريقية "فوداكوم".

ولم تكشف المصادر الشركات الأخرى التي تجري المفاوضات بشأن استحواذ جهاز قطر على حصص منها، واكتفوا بالقول إنها غير مدرجة في سوق الأسهم المصرية، وفقاً لـ "بلومبرج".

وكانت دول خليجية قد تعهدت بضخ ما يزيد عن 20 مليار دولار من الودائع والاستثمارات في مصر، بينما تقترب مصر من الاتفاق على برنامج تعاون مع صندوق النقد الدولي يتضمن توفير تمويل بالمليارات.

ووقعت مصر مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي وصندوق أبوظبي السيادي "القابضة ADQ" اتفاقيات لبيع حصص حكومية من شركات مصرية تخطت 3.3 مليار دولار هذا العام.