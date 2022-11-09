زيادة 4 جنيهات.. سعر الذهب اليوم في مصر

الشارقة - اميمة ياسر -

ارتفع سعر الذهب بمصر في بداية تعاملات اليوم الأربعاء، حيث زاد الجرام 4 جنيهات، مقارنة بمستوياته في التعاملات المسائية أمس، مع ارتفاع المعدن عالميا.

ونشر موقع "مصراوي" قائمة بأسعار الذهب اليوم، وجاءت على النحو التالي:

صعدت أسعار الذهب عيار 14 إلى 817 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 1050 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 21 إلى 1225 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 24 إلى 1400 جنيه للجرام.

كما صعد سعر الجنيه الذهب إلى 9800 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

وارتفع سعر الذهب عالميا في الساعات الأولى خلال تعاملات اليوم الأربعاء إلى نحو 1712 دولارا للأوقية، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.