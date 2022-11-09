شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن تحقيق الاستدامة وخفض الانبعاثات الكربونية بقطاع البترول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستهدف قطاع البترول تنفيذ مشروعات تهدف إلى تحسين البيئة والحفاظ عليها وتعمل على تحقيق الاستدامة وخفض الانبعاثات والتكاليف وتحسين كفاءة استخدام الطاقة.

وبما يواكب استضافة مصر لمؤتمر قمة المناخ (COP27)، نجحت منظومة صناعة البترول والغاز بمصر فى تنفيذ عدة مشروعات لها تأثير إيجابى على البيئة أسفرت حتى الآن عن خفض انبعاثات بلغت حوالى مليون و347 ألف طن من ثانى أكسيد الكربون وفيما يلى أهم المشروعات والأنشطة المتعلقة بها وكانت كالتالى..

س. ماهى أهم مشروعات استرجاع غاز الشعلة بشركات البترول؟

ج. تضم المشروعات ثلاثة عشر مشروعاً فيما يخص استرجاع غاز الشعلة (Zero Flare) بشركات (قارون / عجيبة / بتروسيلة / أسيوط لتكرير البترول / زيتكو / بتروسنان / برج العرب / خالدة / بتروشهد / بتروبل) بإجمالى 40 مليون قدم مكعب غاز يومياً يتم استرجاعها واستخلاص البوتاجاز منها وتدفيعها لتشغيل المولدات والأفران بدلاً من السولار مما يحقق عائدات بيئية متمثلة فى خفض الانبعاثات الناجمة عن حرقها بالشعلة ، وعائدات اقتصادية من خلال الوفر الناتج عن استخدام غاز الشعلة المسترجع فى التشغيل بدلاً من السولار.

س. ماذا عن مشروعات تحسين كفاءة استخدام الطاقة بالقطاع؟

ج. تم تنفيذ 88 مشروعاً منخفض التكلفة لتحسين كفاءة استخدام الطاقة فى 31 شركة نجحت فى خفض استهلاك الكهرباء وتقليل استهلاك الطاقة وتحسين كفاءة التشغيل والتحكم فى ظروف التشغيل بالضواغط، والأفران والغلايات وأنظمة البخار، وذلك بالإضافة إلى تركيب وتشغيل خلايا طاقة شمسية بالمبانى والحقول فى 21 شركة، بقدرة 350ر1 كيلو وات.

س. ما هى أهم تفاصيل مشروعات توصيل الغاز للقرى والنجوع ضمن مبادرة (حياة كريمة) ؟

ج. فى إطار المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) تم إطلاق تنفيذ مشروعات توصيل الغاز الطبيعى للقرى والنجوع الأكثر احتياجاً فى يناير 2021 ، وأنه تم تنفيذ شبكات الغاز الطبيعى بهذه القرى بعد الانتهاء من استكمال شبكات الصرف الصحى بالقرى التى لم يدخلها الغاز، ومن المستهدف تنفيذ البنية التحتية لشبكات الغاز لحوالى أكثر من 1450 قرية خلال المرحلة الأولى، تم توصيل الغاز الطبيعى إلى 118 قرية ، وجارى تنفيذ أعمال الشبكات الأرضية لتوصيل الغاز إلى 515 قرية أخرى بالإضافة إلى إدراج 796 قرية ضمن خطة توصيل الغاز عقب تنفيذ وصلات الصرف الصحى بها.

س. كم عدد الوحدات السكنية التي تم توصــــيل بالغـــاز من خلال المبادرة والمشروع القومى لتوصيل الغاز للمنازل؟

ج. بلغ عـــــدد الوحـــــدات السكنيــــة التي تم توصــــيل الغـــاز الطبيعــــى إليهـــــا من خلال المبادرة والمشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل أكثر من 5ر13مليون وحدة سكنية حتى الآن.

س. ماذا عن مشروع تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى كوقود؟

ج. أثرت جهود الدولة والتكليفات الرئاسية الصادرة لتحفيز المواطنين لتحويل مركباتهم للعمل بالغاز الطبيعى كوقود، فى زيادة الإقبال على تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى مما أسفر عن تحويل 472 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي المضغوط منذ بدء النشاط وحتى الآن، ومضاعفة محطات التموين بالغاز الطبيعى كوقود خلال عام ونصف لأكثر من ثلاثة أضعاف ما كانت عليه.